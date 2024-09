Chris Martin sorprende al aparecer disfrazado en karaoke de Las Vegas: Interpretó canción inédita de Coldplay

La presentación del cantante se da a unos días del lanzamiento del próximo álbum de estudio de la banda británica, “Moon Music”, que tendrá su debut los primeros días de octubre.

Sorpresa causó la inesperada aparición de Chris Martin en un karaoke de Las Vegas, hasta donde llegó para interpretar temas como Viva la vida y algunos covers.

Dino’s fue el local que escogió el cantante para hacer su particular presentación el sábado pasado, pues se subió al escenario mientras vestía un disfraz que destacaba por un traje, corbata, peluca y lentes.

La presentación del vocalista de Coldplay se dio a días del lanzamiento de Moon Music, décimo álbum de estudio de la banda británica, que llega tras el éxito de su más reciente gira mundial, Music Of The Spheres.

De momento, el grupo musical ha dado a conocer dos sencillos de su próximo trabajo, feelslikeimfallinginlove y WE PRAY. Este último cuenta con la colaboración de Little Simz, Burna Boy, Elyanna y la cantante trasandina TINI.

Sin embargo, Martin dio otro adelantó en el local de Las Vegas tras interpretar ALL MY LOVE, una de las diez canciones que incluye el disco y que hasta ahora no había podido ser escuchada por su fanaticada.

Así, con disfraz y en un karaoke, el cantante y la banda se preparan para el lanzamiento de su siguiente trabajo, que tendrá su debut este próximo 4 de octubre.