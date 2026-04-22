Sticky Fingers en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Sticky Fingers anunció un nuevo concierto en Chile.

La próxima fecha de la banda australiana está fijada para el 19 de agosto en el Teatro Caupolicán, con The Terrys como invitados especiales.

Este show marcará el regreso del grupo a Chile tras su última visita de 2022, cuando se presentaron en el mismo recinto.

El grupo está compuesto por Paddy Cornwall, Seamus Coyle, Eric “Beaker Best” da Silva Gruener, Daniel “Freddy Crabs” Neurath y el músico Claude Bailey (quien reemplazó a Dylan Frost tras su salida).

A la fecha, han publicado cinco álbumes de estudio: Caress Your Soul (2013), Land of Pleasure (2014), Westway (The Glitter & The Slums) (2016), Yours to Keep (2019) y Lekkerboy (2022).

Venta de entradas

La venta de entradas contará con dos etapas.

Habrá una preventa para clientes Santander. Esta comenzará el lunes 28 de abril. a las 11:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 30 de abril a las 11:00 (o hasta agotar stock).

La venta general se abrirá el miércoles 30 de abril a las 11:00 horas.

En ambos casos, el sistema considera máximo 4 tickets por compra.