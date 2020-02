Una profunda lectura del momento del país tras el estallido social del 18 de octubre realizó el comediante Stefan Kramer en su paso por el Festival de Viña 2020.

Con una rutina inspirada en su experiencia personal frente a las manifestaciones sociales, el humorista aprovechó su tercera vez en la Quinta Vergara para reírse y criticar la actitud que han tenido los políticos y algunas figuras del espectáculo ante la crisis.

En total, 51 figuras nacionales y extranjeros imitó Kramer en su show, incluyendo al presidente Sebastián Piñera y su gabinete (Karla Rubilar, Marcela Cubillos, Jaime Mañalich y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, entre otros), además de algunos de los personajes de Stefan más queridos por el público, como Francisco Saavedra, Alexis Sánchez, Jorge González, Mario Kreutzberger y Nicolás Massú.

“Chile se cansó, basta de tanta injusticia transformemos las diferencias en conciencia“, dijo el comediante en medio de su espectáculo, quien hizo un llamado al público a tener más empatía “con la gente que sufre las desigualdades, salgamos de la burbuja”.

La primera parte de su show, en el que protagonizó un partido de tenis en la Plaza de la Dignidad encarnado como Nicolás Massú, incluyó también a algunos personajes emblemáticos de las movilizaciones, como el Estúpido y Sensual Spiderman y la tía Baila Pikachu.

Tras recibir la Gaviota de Plata, Kramer invitó a su esposa, Paloma Soto, a ser parte de una rutina de corte musical en la que ambos hicieron reivindicaron la paridad de género.

El público celebró este segmento final y los premió con una Gaviota de Oro. El momento quedó enmarcado con una selfie tomada desde el escenario con los animadores del certamen, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

El show de Kramer se transformó además en el momento de mayor sintonía de la primera jornada de Viña 2020, con 55 puntos de rating.

Reacciones de los políticos

Las referencias sobre el estallido social que realizó el comediante sobre la Quinta Vergara, incluyendo menciones a la “primera línea” de las protestas y el bajo respaldo al mandatario y Carabineros, generaron diversas reacciones en la política nacional.

Mientras algunos como los diputados Gabriel Boric (a quien imitó) y Karol Cariola valoraron el espectáculo de Kramer, parlamentarios de Chile Vamos criticaron el corte político de su rutina.

Que importante lo que hace Kramer en #Vina2020. Sin miedo, lo dijo todo. Le pone voz a tantos y tantas. Por Chile, gracias! — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) February 24, 2020

Kramer me agarró pal webeo en Viña 😂😂😂. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo! #ChileDespertó — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 24, 2020

“primera línea es la que nos deja marchar (…) y luego: todos juntos podemos terminar la violencia. Abrazarnos(…)”. Idealizando la violencia no se termina con ella. El fin no justifica los medios. Una rutina que da para pensar, con aciertos en temas sociales. Pero errado ahí. — Diego Schalper (@Diego_Schalper) February 24, 2020

Mal @StefanKramerS elogiando a la primera línea en #Vina2020. La violencia no es el camino para avanzar en los cambios que Chile necesita. — Diputado Eduardo Durán (@EdoDuran) February 24, 2020

Para que hablemos todos de lo mismo: esto es la “primera línea”. Insisto: talentoso, y en general buena rutina. Pero idealización de lo que hacen los violentos de “primera línea” estuvo de más y no empatiza con personas que sufren daños reales. Nunca se justifica la violencia! pic.twitter.com/Enpd1ioSyx — Diego Schalper (@Diego_Schalper) February 24, 2020

En la conferencia de prensa que realizó al finalizar su show, el humorista se refirió a las reacciones de los parlamentarios de oficialismo. “Di visibilidad a lo que viví y con lo que me involucré y no lo veo de esa manera. Después repito en el final que estamos en una instancia donde hay una herida grande y la violencia no la va a sanar”.