Paula Daza califica como una “bajeza” los ataques a Matthei en redes sociales: “Se está jugando con una enfermedad que es dolorosa”

La vocera programática Paula Daza se refirió en CNN Chile a la denuncia realizada por la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre los ataques que ha recibido en redes sociales durante la carrera presidencial.

La vocera programática del comando de Evelyn Matthei, Paula Daza, realizó un balance sobre el desempeño de la abanderada presidencial de Chile Vamos en el Salmón Summit, realizado en Frutillar.

En primer lugar, destacó que sacan cuentas positivas, ya que se presentaron los lineamientos programáticos en materia económica para un eventual gobierno.

“Ella logró poner sobre la agenda cuáles son aquellas propuestas concretas que quiere relevar en un programa de gobierno, y creo que eso fue muy importante. No entró en el debate ni en la coyuntura de recriminaciones en la que estuvieron los otros dos candidatos, y eso la posicionó como una estadista. (…) Esa es la idea y el enfoque que le voy a dar a la campaña de aquí en adelante”, enfatizó.

La denuncia de Evelyn Matthei

Respecto a la denuncia que hizo la exalcaldesa de Providencia sobre los ataques en redes sociales —donde expuso que “alteran mis videos para hacer parecer que tengo alzhéimer”—, la exsubsecretaria de Salud expresó: “Ella es una persona auténtica. Lo que pasó es de una bajeza tremenda, y probablemente es porque faltan ideas”.

“Ella mostró su molestia, porque no solamente es una descalificación muy baja, sino que además se está jugando con una enfermedad que es tremendamente dolorosa para los adultos mayores. Yo creo que cualquier persona que ha vivido con alguien que tiene alzhéimer sabe lo que significa que su papá, su mamá o su hermano padezca una enfermedad como esa. Es tremendamente doloroso”, subrayó.

Consultada por la periodista Matilde Burgos sobre si tras la intervención de Matthei han disminuido las descalificaciones en redes sociales, señaló que “no sigo directamente las redes sociales, pero sí he escuchado que efectivamente ya no hay ese nivel de agresividad que vimos hace un tiempo atrás“.

“Creo que, no sé si porque hicieron algún llamado o porque vieron que agredir a Matthei finalmente les jugaba en contra. No sé cuál es la estrategia de esto, pero me alegra que esto baje, porque en Chile no habíamos tenido ese nivel de campaña, que de verdad perjudica a todos, no solamente a las personas involucradas”, cerró.