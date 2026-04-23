Rush agrega segundo show en Chile para enero de 2027 tras agotar la primera fecha

Debido al éxito de ventas, Rush anunció un segundo concierto en Chile para el 19 de enero de 2027, sumándose a la fecha ya confirmada del 17 de enero en el Estadio Bicentenario La Florida.
Será el regreso de la banda a Sudamérica después de 17 años, con Geddy Lee y Alex Lifeson celebrando el legado de Rush y la memoria del fallecido baterista Neil Peart.
Éxito de ventas obliga a nueva función
Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll contarán con la baterista alemana Anika Nilles y el teclista Loren Gold.
La preventa exclusiva para clientes Entel y tarjetas Santander comenzará el lunes 27 de abril a las 11:00 , mientras la venta general arrancará el miércoles 29 a las 11:01 en Ticketmaster.
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