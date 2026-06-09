Una conexión especial: Pulp conquistó el Movistar Arena con más de dos horas y media de show y el debut en vivo de “Open Strings”

La noche del lunes 8 de junio, Pulp regresó a Santiago para un concierto que superó todas las expectativas. El Movistar Arena fue testigo de una presentación de más de dos horas y media en la que Jarvis Cocker demostró por qué la conexión entre la banda británica y el público chileno es única. Santiago no es solo la segunda ciudad del mundo donde más se escucha a Pulp: es, según las propias palabras del frontman, un lugar con un vínculo profundo y personal para la agrupación.

Antes del show, Cocker publicó en Instagram una historia que explicaba ese lazo. Hace exactamente 11 años, el bajista Steve Mackey —fallecido en 2023— llevó a la banda por primera vez a las montañas chilenas. En 2023, un fan conocido como Freddy de Pulp Chile le entregó a Cocker un pin con la cara de Mackey tras el concierto de ese año. Esta vez, el cantante llevó el pin y una corbata de Steve a las montañas, donde la ató a una roca y dijo algunas palabras en su memoria. La fotografía de ese momento se convirtió en la imagen de la contraportada de “More”, el primer álbum de estudio de la banda desde 2001.

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Dos bloques, clásicos y una votación del público

Puntual, a las 9 de la noche, Pulp abrió con “Sorted for E’s & Wizz” seguido de inmediato por “Disco 2000”, dos pilares de Different Class (1995). El primer bloque del concierto combinó esos clásicos con canciones del nuevo disco, incluyendo “Spike Island”, “Razzmatazz”, “Slow Jam”, “Underwear” y “This Is Hardcore”, construyendo una primera mitad de alto nivel.

Tras un interludio de 15 minutos, la banda le entregó al público el poder de elegir una canción para el setlist. La ganadora fue “Help the Aged”, que llegó poco después de una versión acústica e íntima de “Something Changed”, uno de los momentos más emotivos de la noche.

El segundo bloque escaló hacia los grandes himnos de la banda: “Do You Remember The First Time”, “Mis-Shapes”, “Babies” y, finalmente, “Common People”, la canción que derrumbó al Movistar Arena con miles de voces cantando al unísono.

El cierre reservó la sorpresa más esperada: el debut en vivo de “Open Strings”, una balada del álbum “More” dedicada explícitamente a Steve Mackey. El momento sintetizó todo lo que fue la noche: un show de altísimo profesionalismo, con una setlist equilibrada entre nostalgia y presente, y una conexión genuina entre la banda y un país que los escucha como pocos en el mundo.