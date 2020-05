VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Princesa Alba en CNN Magazine ( 10:53)

A través de una videollamada desde su casa, en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus, Princesa Alba habló de todo. De sus comienzos en la música, las diferencias que hacen por ser artista mujer y hasta de apropiación cultural en el género urbano.

“Me tratan como si fuera un personaje ficcional y un poco tonta, no, qué polémico“, comentó Trinidad Riveros, el verdadero nombre de la cantante de Me equivoqué, Summer love y Convéncete, en conversación con Nicolás Copano en CHV En Casa.

Machismo en la industria

“Hay muchos cuestionamientos frente a todo, de mi primera canción (Mi Only One) se cuestionó varias cosas, no se sabía si era verdad o mentira, o si era un trabajo para la universidad“, recordó Trinidad sobre sus inicios con la canción cuyo videoclip se rodó en las instalaciones del Estadio Monumental.

Críticas que, de acuerdo a la artista, “tienen que ver con el hecho de ser mujer. Ser mujer en la música y sobre todo en el ambiente urbano es súper distinto, se te critican muchas cosas“.

Lee también: La creatividad no se detiene: Artistas lanzan nuevas canciones desde el confinamiento

De hecho, comentó que cuando usaba auto-tune en sus primeras canciones solía escuchar reacciones que decían “esta mina canta mal”, siendo que a otros artistas de la escena del trap que usan el mismo recurso estético “jamás se les dijo que cantan mal, era como ‘qué buen recurso estético’. Conmigo es como ‘ah, no, canta mal’“.

“Se cuestionan estándares que con los hombres no corren“, reflexionó.

La polémica de Mi Culpa

Tanto en el videoclip como en las imágenes de adelanto de Mi Culpa (lanzado en enero), Princesa Alba recibió varias críticas por aparecer más morena que su habitual color de piel, motivo por el que le dijeron que estaba realizando una apropiación cultural respecto a la cultural afroamericana.

“En lo urbano existen muchos colegas que ocupan dreads, que también su origen proviene de los afroamericanos y existen muchas cosas que pueden ser apropiación cultural, pero las mismas mujeres nos exigimos más”, sostuvo.

Pese a esto, recata el debate de fondo que se generó, ya que “era bueno hablarlo, porque el concepto de apropiación cultural no está instalado en Chile, y en mi caso no lo era, pero en otros casos puede que sí”.

De la fama buena y la mala

Princesa Alba lanzó su primer sencillo en YouTube el 23 de julio del 2017 y en menos de 3 años ha realizado una carrera que solo va en ascenso, lo que ha significado tener varias fechas de conciertos seguidos en todo Chile, más exposición mediática y que, por supuesto, la reconozcan en la calle.

Es justamente en este punto que recuerda una anécdota de cuándo comenzó a sentir que era más conocida: “Abuelitas que obviamente no escuchan mi música me han pedido fotos para sus nietas“.

Lee también: Así suena “Un canto por México”, el nuevo disco de Natalia Lafourcade con ft. de Mon Laferte y Los Auténticos Decadentes

Sin embargo, no todos los encuentros en la calle fueron positivos, de hecho contó dos episodios al comienzo de su carrera, cuando aún iba en las mañanas a la Universidad Católica y debía tomar el metro a las 8 de la mañana.

“Si me reconocían era para gritarme insultos“, sinceró junto con agregar que “me pasó como dos veces que en el Metro una vez un hombre me gritó que ‘por qué usaba a Colo Colo como forma para alcanzar la fama y que era pantalla’, y otra vez me gritaron ‘tetas caídas’, pero eran unos niños”.

“La del hombre fue más cuática porque fue más agresivo y me asusté caleta porque pensé que me iba a pegar, pero voy al estadio regularmente y jamás me ha pasado nada, la gente es muy tela”, concluyó.

Mira la entrevista completa acá: