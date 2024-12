Pretenders fija su primer concierto en Chile para mayo de 2025

Liderada por la talentosa Chrissie Hynde, cantante, compositora y activista estadounidense, la banda ha sido un ícono de la música desde sus primeros éxitos en los años 80.

La reconocida banda Pretenders, ícono del new wave y responsable de éxitos que marcaron los años 80 y 90, llegará por primera vez a Chile como acto principal.

El grupo liderado por Chrissie Hynde promete un espectáculo cargado de nostalgia y energía con un repertorio que incluye clásicos como I’ll Stand by You, Brass in Pocket, Back on the Chain Gang y Don’t Get Me Wrong.

Pretenders, formada en 1978 en Inglaterra, ha mantenido su vigencia a lo largo de los años.

Su más reciente álbum, Relentless, lanzado en septiembre de 2023, ha sido elogiado por la crítica y los fanáticos, destacando canciones como Let the Sun Come In y A Love. Además, la banda acumula más de 6.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidando su relevancia en la escena musical global.

El evento representa una oportunidad única para los fanáticos chilenos, ya que, aunque la banda tuvo un breve paso por el país en 2018 como telonera de Phil Collins en el Estadio Nacional.

Esta, en tanto, contemplará la primera vez que presenten un concierto completo en territorio nacional.

El show está programado para el 10 de mayo de 2025 en el Movistar Arena y será parte de su Latin America Tour, una gira que sigue a un exitoso recorrido por Reino Unido durante 2024.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 12 de diciembre a las 11:00 horas, exclusivamente a través del sistema Punto Ticket.