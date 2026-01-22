Premios Óscar 2026: ¿Cuándo y dónde ver la transmisión de la ceremonia?

Con 16 nominaciones, la película Sinners encabeza la lista de películas destacadas en la 98| edición de los Premios de la Academia, que año a año celebran lo mejor del séptimo arte.

La temporada de premios cinematográficos entra en su recta final con la transmisión en vivo de la 98ª edición de los Premios Óscar, que se realizará el 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en tanto, dio a conocer este jueves la lista oficial de nominados en una presentación realizada desde el Samuel Goldwyn Theater, con los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman como anfitriones del anuncio.

Entre las producciones más destacadas de este año, Sinners lidera con 16 nominaciones, estableciendo un nuevo récord histórico dentro de los premios.

Le siguen One Battle After Another, con 13 candidaturas, mientras que Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value obtuvieron nueve nominaciones cada una.

¿Cuándo y dónde ver la transmisión de los Premios Óscar 2026?

La ceremonia podrá verse en Latinoamérica a través de HBO Max y TNT, incluyendo una cobertura especial previa desde la alfombra roja.

La ceremonia será conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, ganador del Emmy, quien debutará como anfitrión de los Oscar.

La transmisión oficial comenzará a las 20:00 horas, mientras que la cobertura especial de TNT y HBO Max arrancará una hora antes, a las 19:00, con un pre-show dedicado al análisis y a la alfombra roja.

Para la audiencia latinoamericana, el espacio previo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes transmitirán en vivo desde Los Ángeles con acceso a entrevistas exclusivas y detalles del detrás de escena.

A ellos se sumarán los comentarios especializados de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez.