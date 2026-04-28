Pinturas que cobran vida: Gonzalo Pedraza transforma el desecho artístico en un ecosistema en Matucana 100

El arte no muere, se transforma. O al menos esa es la premisa que sostiene “Naturalia”, la nueva apuesta del artista chileno Gonzalo Pedraza, que desde este 30 de abril se toma el Centro Cultural Matucana 100. La muestra no es una exposición convencional; se trata de una intervención que utiliza la estructura de un invernadero —inspirado en el histórico de la Quinta Normal— para albergar “plantas” que, en realidad, son fragmentos de óleos y retratos rescatados de ferias libres.

La propuesta busca invertir la lógica tradicional del museo. Aquí, el objeto de culto desaparece para dar paso a un sistema relacional de residuos pictóricos. “Me interesa que las personas entren a una experiencia: un invernadero lleno de plantas, pero que al fijarse se darán cuenta que tanto la maceta como las hojas son un cuadro transformado”, explica Pedraza sobre el corazón de su montaje.

En el interior de esta estructura de hierro, el espectador se encuentra con una serie de monsteras construidas a partir de más de cien pinturas reutilizadas. Estas piezas operan como organismos autónomos, difuminando la línea entre lo exótico y lo doméstico. Según el artista, la exhibición busca ir más allá de la mera contemplación: “Las salas hablan del proceso transformador a través de los desechos del arte y una serie de retratos antiguos convertidos en monsteras. Es una muestra que genera un empuje a la imaginación y a ser testigos de un proceso de cambio”.

El recorrido por “Naturalia” no se queda solo en la superficie vegetal. El espacio incluye estaciones que funcionan como una suerte de “tumba” para los restos del proceso creativo, donde marcos y bastidores descartados adquieren una nueva dimensión simbólica. Además, se incorpora una sección que ironiza sobre la propia muestra a través de retratos familiares de los años sesenta, evidenciando el desgaste material de la memoria.

Conceptualmente, Pedraza se apoya en las nociones de apoyo mutuo de Piotr Kropotkin, trasladando la colaboración biológica al campo de los materiales. La pintura deja de ser un objeto estático y se convierte en parte de una ecología de autores anónimos. La invitación es a transitar este ecosistema híbrido entre miércoles y domingo, en una experiencia que prescinde de textos explicativos para privilegiar el impacto visual y material de la obra.