Pedro Pascal alza la voz y critica a Donald Trump desde Cannes: “El miedo es la forma que tienen de ganar”

El actor chileno participó en una rueda de prensa en el Festival de Cannes donde defendió la libertad de expresión artística frente a los recientes ataques de Donald Trump contra diversas figuras. "Soy inmigrante. Mis padres son refugiados de Chile. Huimos de una dictadura, y yo tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos tras recibir asilo en Dinamarca. Si no fuera por eso, no sé qué habría sido de nosotros", expresó.

El actor chileno Pedro Pascal alzó la voz en defensa de los artistas y migrantes durante el Festival de Cannes, criticando duramente las recientes declaraciones del presidente Donald Trump contra figuras como Bruce Springsteen y Taylor Swift.

En una conferencia de prensa realizada este fin de semana para presentar Eddington, la nueva película del director Ari Aster, Pascal respondió con firmeza al ser consultado por el contexto político estadounidense.

“Que se joda quienes que intenten hacerles sentir miedo. Y contraataquen. Y no los dejen ganar”, dijo, llamando a los creativos a no ceder ante la presión. “Sigan contando las historias, sigan expresándose y sigan luchando por ello”, agregó.

Sus palabras llegan días después de que Trump usara su plataforma Truth Social para atacar a artistas críticos con su figura. Llamó a Bruce Springsteen un “prepotente y odioso PATÁN”, y aseguró que la popularidad de Taylor Swift había disminuido desde que expresó su rechazo hacia él.

Consultado también por la posibilidad de que posturas políticas en películas como Eddington afecten la entrada a EE.UU. de sus protagonistas, Pascal reconoció el temor, pero fue enfático: “El miedo es la forma que tienen de ganar”.

El intérprete, que nació en Chile y escapó con su familia tras el golpe militar de 1973, también fue consultado respecto a las políticas migratorias de Trump y se sinceró sobre la responsabilidad que siente al hablar al respecto.

“Obviamente, a un actor que participa en una película le da mucho miedo hablar de temas como este. Es una cuestión que me intimida demasiado como para abordarla realmente, no estoy lo suficientemente informado”, reconoció.

“Quiero que la gente esté segura y protegida, y quiero vivir en el lado correcto de la historia. Soy inmigrante. Mis padres son refugiados de Chile. Huimos de una dictadura, y yo tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos tras recibir asilo en Dinamarca. Si no fuera por eso, no sé qué habría sido de nosotros. Me atengo a esas protecciones”, concluyó.