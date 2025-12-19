Paul McCartney lamenta la bancarrota de Höfner, la marca de su icónico bajo de The Beatles
Por CNN Chile
19.12.2025 / 12:30
El músico rindió homenaje a la histórica compañía alemana en sus redes sociales, expresando su tristeza y agradecimiento por el instrumento que definió su sonido.
Paul McCartney expresó su tristeza tras la declaración de bancarrota de la histórica fabricante de guitarras alemana Höfner, la marca detrás de su icónico bajo. La compañía, famosa por producir el modelo Höfner 500/1 que McCartney compró por 30 libras en 1961, cesó sus operaciones este mes.
A través de Facebook, el ex Beatle escribió que está “muy triste” por la noticia, describiendo el instrumento como fundamental en su carrera.
Un adiós a un legado centenario
Según reportó NME, en su mensaje, McCartney recordó que Höfner fabrica instrumentos desde hace más de 100 años y elogió las cualidades de su bajo: “Es un instrumento maravilloso para tocar: liviano, y me anima a tocar con bastante libertad”. Agradeció a la empresa por toda su ayuda a lo largo de las décadas.
El Höfner 500/1, a menudo llamado el bajo más importante de la historia, fue esencial en la grabación de numerosos éxitos de The Beatles, sellando su lugar en la cultura musical.