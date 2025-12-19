Paul McCartney lamenta la bancarrota de Höfner, la marca de su icónico bajo de The Beatles

Paul McCartney expresó su tristeza tras la declaración de bancarrota de la histórica fabricante de guitarras alemana Höfner, la marca detrás de su icónico bajo. La compañía, famosa por producir el modelo Höfner 500/1 que McCartney compró por 30 libras en 1961, cesó sus operaciones este mes.

A través de Facebook, el ex Beatle escribió que está “muy triste” por la noticia, describiendo el instrumento como fundamental en su carrera.