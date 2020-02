Este domingo se llevó a cabo la edición 92 de los premios Oscar, uno de los eventos más esperados de la industria del espectáculo.

En esta versión, una de las cintas con más posibilidades de triunfar era Joker, con 11 nominaciones. Sin embargo, Parasite que fue el protagonista de la premiación con 4 estatuillas en las categorías más importantes: Mejor Guion Original, Mejor Película Extranjera, Mejor director y Mejor película.

El director de la cinta, Bong Joon Ho, se mostró emocionado durante la ceremonia de premiación. “Después de haberme llevado el premio de ‘Mejor película extranjera’ pensé que me podía relajar. Muchas gracias. Cuando era joven y estudiaba cine, mi inspiración siempre fue Martin Scorsese”, dijo después de ganar en la categoría Mejor director.

En tanto, Scarlett Johansson, quien estaba nominada a Mejor actriz de reparto y Mejor actriz, no logró conquistar a la Academia en ninguna de las categorías.

A continuación, te dejamos con la lista de ganadores:

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Película de Animación: Toy Story 4

Mejor Cortometraje Animado: Hair Love

Mejor Guion Original: Parasite

Mejor Guion Adaptado: Jojo Rabbit

Mejor Cortometraje: The Neighbors’ Window

Mejor Diseño de Producción: Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Diseño de Vestuario: “Mujercitas”

Mejor Documental: American Factory

Mejor Documental corto: Learning to Skateboard in a Warzone

Mejor Actriz de reparto: Historia de un matrimonio

Mejor Edición de sonido: Contra lo imposible

Mejor sonido: 1917

Mejor Fotografía: 1917

Mejor Montaje: Contra lo imposible

Mejores efectos visuales: 1917

Mejor Maquillaje y peinado: El Escándalo

Mejor Película Extranjera: Parasite

Mejor Banda Sonora: Joker

Mejor director: Bong Joon Ho – Parasite

Mejor Actor: Joaquin Phoenix – Joker

Mejor Actriz: Renée Zellweger – Judy

Mejor Película: Parasite