Panorama en Providencia este 25 de abril: Fiesta al aire libre “Entre Calles: Luces y Colores” en Barrio Bellavista

Este fin de semana se realizarán diversos panoramas en el marco del Mes del Libro y también instancias de encuentro para disfrutar una tarde de otoño. Entre ellas destaca la fiesta al aire libre “Entre Calles: Luces y Colores”, una iniciativa que busca integrar la música, el arte y el apoyo al emprendimiento local.

El evento, impulsado por la Municipalidad de Providencia, se realizará este sábado 25 de abril entre las 13:00 y las 21:00 horas en el Barrio Bellavista. En ese contexto, se realizará el cierre de las calles Constitución (entre Bellavista y Antonia López de Bello) y Dardignac (entre Mallinkrodt y Pío Nono), sectores que se convertirán en un paseo peatonal donde las familias podrán disfrutar de la gastronomía.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada cultural con música en vivo e intervenciones artísticas.

Al respecto, el alcalde Jaime Bellolio, destacó la importancia de recuperar los espacios públicos para los vecinos: “Queremos que Providencia sea una comuna donde la cultura se viva de forma segura y en comunidad. Con esta actividad, transformamos Bellavista en un gran escenario de encuentro donde el arte gratuito se suma al talento de nuestros emprendedores y acercamos la cultura de este emblemático barrio a los vecinos de toda la comuna”.

Por su parte, el director de Hub Providencia, Mauricio Brito, enfatizó el impacto económico y social de la actividad. “Además de ofrecer un espectáculo artístico de primer nivel, activamos un ecosistema donde conviven armónicamente el comercio formal, los artistas y los vecinos”.

Entre las novedades, también habrá una feria compuesta por 40 emprendedores de la comuna de Providencia. La actividad se enmarca en una estrategia de reactivación comercial del espacio público y corresponde a la segunda versión del evento, que anteriormente se desarrolló en enero de 2026 en el Barrio Bellavista y que tuvo una buena acogida por parte de la comunidad.