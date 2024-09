Paloma San Basilio elogia el talento de Mon Laferte y reconoce que le gustaría cantar con ella: “Tiene una voz fantástica”

La ídola de la música en español habló con #CNNMagazine sobre el próximo paso del “Gracias Tour” por Chile, su gira de despedida. Asimismo, recordó su polémico paso por Viña en 1986, cuando interpretó “Volver a los 17” en plena dictadura, como una muestra de su profunda admiración por Violeta Parra. Hoy, es Mon Laferte la chilena que la deslumbra; y además, deja abierta la posibilidad de una colaboración a futuro.

Paloma San Basilio se despedirá de los escenarios con Gracias Tour, gira que la llevará a diversas ciudades del país entre noviembre y diciembre de este año. Esta vez, la cantante visitará Santiago, Los Andes, Viña del Mar, Rancagua y Chillán.

En conversación con CNN Magazine, la madrileña, considerada una de las voces más emblemáticas de la música en español, comentó que la decisión de retirarse llega en un momento ideal, tras cinco décadas de carrera que han dejado “un equipaje maravilloso, lleno de baúles y de cosas que han pasado”.

Recordó, también, la especial relación que ha mantenido con Chile a lo largo de su carrera, asegurando que fue uno de los primeros países que visitó y donde se sintió “querida y a gusto”.

Asimismo, rememoró un episodio significativo durante una visita de promoción a la nieve de Farellones, en el que quedó varada en pleno toque de queda, situación que marcó su experiencia en el país durante un periodo complejo de la historia chilena.

Uno de los momentos más destacados de su carrera en Chile fue su presentación en el Festival de Viña del Mar en 1986, cuando interpretó “Volver a los 17” de Violeta Parra como cierre de su espectáculo, desafiando la censura de la dictadura de Augusto Pinochet.

Al respecto, la cantante relató: “Yo tenía preparada toda mi presentación, pero quería cantar esa canción que siempre me gustó muchísimo. No me la dejaban cantar, porque Violeta Parra estaba prohibida, aparentemente. Y yo dije que la iba a cantar y que, si no, me iba”.

Asimismo, expresó su admiración por la cantante chilena Mon Laferte y dejó abierta la posibilidad de una futura colaboración, calificándola como “una idea fantástica” que podría materializarse en esta gira de despedida.

“No quiero que sea un espectáculo nostálgico. Quiero que sea una gran celebración y que todo el mundo cante. Voy a dejar afónicos a todos los que vengan a verme”, concluyó, entre risas, respecto al tour.

