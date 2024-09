Muere a los 59 años Fernando Ponce de León, icónico flautista de Mägo de Oz: “Se va un amigo”

La proeza del músico, tanto en la flauta como instrumentos de viento, fue clave en la creación del sonido distintivo de Mägo de Oz. Y pese a que abandonó la formación en 2010, continuó su carrera musical colaborando con diversos artistas.

A los 59 años de edad, falleció Fernando Ponce de León, reconocido flautista clásico de la banda de folk-metal Mägo de Oz, a causa de un fallo multiorgánico.

Según constató el medio español ABC, la noticia fue confirmada por su excompañero de banda, Peri, quien explicó que, tras ser ingresado de urgencia en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, no se pudo hacer nada para salvarle.

Ponce de León fue una figura clave en la trayectoria musical del grupo, pues contribuyó con su flauta y otros instrumentos de viento al sonido distintivo de Mägo de Oz durante sus años más prolíficos.

“Compañero de viaje en mil batallas“, compartió la agrupación en una publicación llevada a cabo en sus redes sociales.

Continuó su despedida añadiendo: “Se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho”.

El músico participó en la grabación de los discos de estudio Finisterra (2000), Gaia (2003), Belfast (2004), Gaia II: La Voz Dormida (2005), La Ciudad de los Árboles (2007) y Gaia III: Atlantia (2010); además de los LPs en vivo Fölktergeist (2002), A Costa da Rock (2002), Madrid Las Ventas (2005) y Barakaldo D.F. (2008).

El exvocalista de Mägo de Oz, José Andrea, también expresó su dolor por la pérdida a través de un emotivo mensaje en redes sociales, destacando las cualidades de su compañero.

“Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida. Una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras”, comenzó redactando.

“Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos, hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz. Mientras tanto, descansa en paz, mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve”, finalizó.

El flautista había dejado la formación en 2010 debido al intenso ritmo de conciertos de la banda, pero continuó su carrera musical colaborando con diversos artistas y reuniéndose nuevamente con José Andrea para conformar la banda José Andrea y Uróboros.

Su última colaboración discográfica fue en 2019, con el álbum Bienvenidos al Medievo.