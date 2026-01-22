Sinners hace historia en los Óscar y se convierte en la película más nominada de todos los tiempos

Sinners se posicionó como la producción más reconocida en una sola edición de los Premios de la Academia, superando marcas establecidas desde mediados del siglo XX, con clásicos del cine como All About Eve.

La temporada de premios dio un giro histórico este jueves con el anuncio de las nominaciones a los Premios de la Academia.

La cinta Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se transformó oficialmente en la película más nominada en la historia de los Oscar, al obtener 16 candidaturas, superando un récord que permanecía intacto desde hace décadas.

Hasta ahora, la marca máxima era de 14 nominaciones, compartida por tres títulos emblemáticos del cine: All About Eve, Titanic y La La Land.

Con este resultado, Sinners se instala como un caso excepcional dentro del historial de la Academia.

El filme logró nominaciones en Mejor Película, Dirección, Guion Original y Actuación, además de abarcar todas las categorías técnicas, un logro que solo un puñado de producciones ha conseguido en más de 90 años de historia de los Oscar.

Entre las nominaciones actorales destacan Michael B. Jordan como actor protagonista, Wunmi Mosaku como actriz de reparto y Delroy Lindo como actor secundario.

En el plano técnico, la película fue reconocida en áreas como Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Montaje, Sonido, Efectos Visuales, Maquillaje y Peinado, Música Original y Canción Original.

Con esta amplitud, Sinners se convierte en la séptima película en recibir nominaciones en todas las categorías técnicas relevantes, un grupo selecto que incluye títulos como Mad Max: Fury Road, The Revenant, Dune y Titanic. Considerando además la categoría de canción original, solo Titanic había logrado una cobertura comparable.

Reconocimientos inéditos para su equipo creativo

Más allá del número de nominaciones, el impacto de Sinners también se refleja en el recorrido de su director. Ryan Coogler se convirtió en el segundo cineasta negro en ser nominado en un mismo año como productor, director y guionista original, siguiendo el precedente de Jordan Peele por Get Out (2017).

En términos generales, solo Spike Lee había logrado previamente esa triple presencia, aunque en guion adaptado.

En la categoría de Mejor Director, Coogler pasa a integrar un grupo históricamente reducido de realizadores de raza negra nominados por la Academia, que incluye a John Singleton, Lee Daniels, Steve McQueen, Barry Jenkins y Jordan Peele.

Hasta ahora, ninguno ha obtenido la estatuilla en esa categoría.

La marca histórica de Sinners también se extiende a su equipo detrás de cámara. La productora Zinzi Coogler se convirtió en la primera productora filipina nominada a mejor película y en una de las pocas mujeres negras reconocidas en esa categoría.

Además, ella y Ryan Coogler son la primera pareja afrodescendiente casada nominada conjuntamente como productores.

En fotografía, Autumn Durald Arkapaw fue nominada convirtiéndose en la primera mujer filipina y la primera mujer racializada en competir en esa categoría.

En tanto, la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter alcanzó su quinta nominación, consolidándose como la mujer negra más nominada en la historia de los Oscar, superando registros previos dentro de la industria.