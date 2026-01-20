“Orgullo y prejuicio”, “Breaking Bad” y más: Las películas, series y libros favoritos de los futuros ministros
Por CNN Chile
20.01.2026 / 22:58
En un documento entregado se detallaron las series, libros o películas favoritas de cada una de las autoridades que asumirán en marzo.
La noche de este martes, en el marco del anuncio del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast, se incluyó un apartado con datos personales de los próximos ministros.
En el documento se detallaron las series, libros o películas favoritas de cada una de las autoridades que asumirán sus cargos en marzo, junto con la información política y profesional.
Nuevos ministros y ministras: ¿Cuáles son sus series, libros y películas favoritas?
- Claudio Alvarado (ministro del Interior): Su libro favorito es El Quijote de la Mancha.
- José García Ruminot (ministro secretario general de la Presidencia): Su película favorita es Lo que el viento se llevó.
- Mara Sedini (ministra secretaria general de Gobierno): Su libro favorito es La rebelión de Atlas de Ayn Rand, mientras que su película es Orgullo y Prejuicio y serie Friends.
- Francisco Pérez Mackenna (ministro de Relaciones Exteriores): Su libro favorito es La montaña mágica de Thomas Mann.
- Fernando Barros Tocornal (ministro de Defensa): Sus libros favoritos son las novelas históricas y su serie favorita es Gotas de Dios.
- Trinidad Steinert (ministra de Seguridad Pública): Sus libros favoritos son los de temas empresariales y su serie favorita es Outlander.
- Jorge Quiroz (ministro de Hacienda): Su libro favorito es Capitalismo, socialismo y democracia de Joseph Schumpeter.
- Daniel Mas (biministro de Economía y Minería): Sus libros favoritos son los de temas empresariales y su serie favorita es Outlander (se repite lo señalado en el caso de la ministra de Seguridad, lo que podría corresponder a un error).
- Martín Arrau (ministro de Obras Públicas): Aguas de la Vida.
- Tomás Rau (ministro del Trabajo y Previsión Social): Su película favorita es En busca de la felicidad, mientras que sus libros son Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño.
- Jaime Campos (ministro de Agricultura): Su libro favorito es Los inocentes al poder de Daniel Mansuy.
- Ximena Rincón (ministra de Energía): Sus libros favoritos son los relacionados con Alejandro Magno.
- Francisca Toledo (ministra de Medio Ambiente): Su libro o película favorita es Los Miserables.
- María Jesús Wulf (ministra de Desarrollo Social y Familia): Su libro favorito es El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga y Rojo.
- María Paz Arzola (ministra de Educación): No fue informado.
- May Chomalí (ministra de Salud): Su libro favorito es Literatura infantil de Alejandro Zambra.
- Fernando Rabat (ministro de Justicia y Derechos Humanos): Su película favorita es El Señor de los Anillos.
- Louis de Grange (ministro de Transportes y Telecomunicaciones): Sus libros favoritos son La señal del ruido (que probablemente se refiere al libro La señal y el ruido), Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman y Antipredicciones (libro propio).
- Iván Poduje (ministro de Vivienda y Urbanismo): Su serie favorita es True Detective.
- Catalina Parot (ministra de Bienes Nacionales): Su serie favorita es Breaking Bad.
- Natalia Duco (ministra del Deporte): Sus series favoritas son Dr. House y Suits.
- Judith Marín (ministra de la Mujer y la Equidad de Género): Su serie favorita es The Chosen.
- Francisco Undurraga (ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio): Sus series favoritas son las inglesas, destacando Caballos Lentos.
- Ximena Lincolao (ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación): Su libro favorito es Ninja Innovation y destacaron el podcast Founders.