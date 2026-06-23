Olivia Rodrigo lanza festival con artistas femeninas: Las ganancias irán en apoyo de organizaciones que promueven los derechos de mujeres y niñas

(CNN Español) — La cantante Olivia Rodrigo anunció el lunes en X la creación de un nuevo festival de música llamado Daisy Chain Fields Festival, en el que solo se subirán al escenario mujeres músicas, como Chappell Roan, Katseye y Stevie Nicks, entre muchas otras.

El festival se realizará el próximo 29 de agosto en Irvine, California, y la preventa de boletos se inicia este miércoles a partir de la 1:00 p.m., hora de Miami, en el sitio web oficial del festival. Rodrigo dijo en X que “el 100 % de las ganancias netas se destinará a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de mujeres y niñas”.

Además de Rodrigo, el cartel del festival incluye a Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio. Tres leyendas del rock son las invitadas especiales del concierto: Karen O, Stevie Nicks y Sarah McLachlan.

La cantante dijo en X: “Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. He soñado con hacer este festival durante años y estoy tan eufórica de que por fin se haga realidad. Daisy Chain Fields presenta un cartel compuesto únicamente por mujeres (…). El cartel es realmente increíble y está lleno de mis heroínas y amigas. Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo y tengo la esperanza de que este festival sea precisamente eso”.

truly never felt more excited to share a piece of news with you all. i’ve had a dream of doing this festival for years and i am so ecstatic its finally coming true!! Daisy Chain Fields features an all-women lineup and 100 percent of the net proceeds will go to charities… pic.twitter.com/bPXHfLl1WJ — Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) June 22, 2026

El evento de Rodrigo se inspira claramente en el festival itinerante Lilith Fair, cofundado por la músico canadiense Sarah McLachlan en 1997 y el que también solo se presentaban mujeres músicos en el escenario. Lilith Fair, que donaba sus ingresos a distintas organizaciones benéficas, se mantuvo hasta 1999 y fue revivido por una única ocasión en 2010.

Rodrigo fue una de las cantantes entrevistadas en el documental de 2025 “Lilith Fair: Building a Mystery”, en el que elogió el Lilith Fair original. Esa admiración dio origen al lanzamiento de un nuevo festival que descase el talento femenino contemporáneo.