Gira mundial de Oasis estaría próxima a ser anunciada: Banda instaló misteriosos carteles en diversos países

Liam y Noel Gallagher darían a conocer durante la madrugada de este lunes las fechas de su regreso a Latinoamérica.

Todo parece indicar que Liam y Noel Gallagher estarían cada vez más cerca de pisar Chile.

Esta semana, el medio inglés NME reportó que, a los iniciales conciertos en Reino Unido contemplados en la reunión de Oasis, se sumaría una gira mundial con fechas en Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia y, por supuesto, Sudamérica.

Ahora, la noticia parecería estar ad-portas de ser confirmada por la propia banda.

A través de sus redes sociales, Oasis compartió imágenes de carteles que aparecieron en Times Square, Nueva York, y Ciudad de México, anticipando un importante anuncio oficial.

En ellos, se ve a los hermanos Gallagher con la frase “ten cuidado con lo que deseas”.

¿Cuándo será el anuncio?

Los fans locales deberán madrugar, pues Oasis develará el misterio este lunes, a las 4:00 a.m. en horario de Chile (8:00 a.m. ET).

La publicación en X, en tanto, está antepuesta por el hashtag #OasisLive25, en directa alusión al próximo tour de reunión.