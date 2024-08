Sabrina Carpenter lanza su nuevo disco “Short n’ Sweet”: El LP tras los éxitos pop “Espresso” y “Please Please Please”

La actriz y cantante de 25 años describe su más reciente producción como "la hermana mayor sexy" de "Emails I Can't Send" (2021).

Sabrina Carpenter acaba de lanzar su nuevo disco de estudio.

Titulado Short n’ Sweet, el nuevo LP de la estrella pop llega con el respaldo cimentado de incluir dos de los hits más virales de 2024 hasta ahora: Espresso y Please Please Please.

Mientras que la primera canción ya fue declarada por la crítica como un “himno” del verano occidental y acumula más de un billón de reproducciones en Spotify, la segunda contempló el primer número uno de la artista en el Billboard Hot 100.

En una entrevista publicada a inicios de agosto, Carpenter admitió a Variety sentirse “muy contenta” de haber concluido la producción de Short n’ Sweet antes de lanzar cualquiera de los sencillos.

“No es que piense que hubiese dejado que (el éxito que han tenido los singles) se me subiera a la cabeza. Pero de verdad creo que, a veces, no puedes evitar escribir desde una perspectiva diferente tras experimentar ciertas vivencias”, agregó al mismo medio.

Pese a que, sin duda, este año representa una nueva etapa en la trayectoria de la cantante, no es ajena al estrellato. Ha formado parte del elenco de series, películas, e incluso producciones de Broadway.

Comenzó a incursionar en la actuación a los 11 años de edad y alcanzó reconocimiento mundial interpretando a Maya Hart en Girl Meets World (2014-2017), spin-off de Disney Channel de la sitcom Boy Meets World (1993-2000).

Fue, también, de la mano de la compañía de Mickey Mouse que lanzó cuatro álbumes de estudio: Eyes Wide Open (2015), EVOLution (2016), Singular Act I (2018) y Singular Act II (2019).

Y aunque, de ellos, destilaron varios sencillos exitosos, en la misma conversación previamente citada con Variety, fue clara en manifestar que no los considera frutos de su propio nombre en la industria.

“Tengo una sensación de separación de ellos. En gran parte debido al cambio en lo que soy como persona y como artista, antes y después de la pandemia”, expresó.

En esa misma línea, describió a Short n’ Sweet como “la hermana mayor sexy” de Emails I Can’t Send, disco que lanzó tras fichar con Island Records en 2021.

Con 25 años, asegura que esta nueva producción es “su segundo álbum de ‘niña grande'”: “Cuando se trata de tener pleno control creativo y ser una adulta hecha y derecha, lo consideraría un segundo álbum”.

Escucha Short n’ Sweet, el nuevo disco de Sabrina Carpenter

