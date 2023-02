La cantante y actriz Sabrina Carpenter se vio envuelta en una polémica que terminó con su presentación en Live Lounge de BBC Radio One siendo eliminada.

Carpenter acudió a la instancia e interpretó Nonsense, de su álbum Emails I Can’t Send. El problema llegó al final, cuando realizó una pequeña, pero controvertida, improvisación.

“Qué tan rápido puedes quitarte la ropa, pregunto. Soy estadounidense, no soy británica, así que BBC significa algo diferente. Este live lounge está que arde porque yo estoy en él”, cantó.

La artista se refería al nombre del medio de comunicación British Broadcasting Corporation (BBC) y “big black cock” (“gran pene negro”, en español), una frase típicamente usada en Estados Unidos.

La presentación de Carpenter fue subida íntegramente al canal de YouTube de BBC Radio One. Sin embargo, al poco tiempo fue eliminada y subida nuevamente, pero con la polémica parte editada.

El hecho fue rápidamente notado por usuarios en redes sociales, quienes se manifestaron tanto a favor como en contra de la acción. Artistas como Charli XCX también se refirieron a la situación: “Sabrina Carpenter explicando BBC en la BBC es tan divertido“, escribió.

sabrina carpenter explaining bbc on the bbc is so funny i can’t https://t.co/JYRSVZOkcA

— Charli (@charli_xcx) February 27, 2023