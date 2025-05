Una historia sin final felíz: Conductor que se hizo viral por manejar con perro de apoyo emocional acusa despido injustificado

El chofer acusó que fue despedido de manera injustificada y la razón para ello sería el conducir con su mascota.

Lamentablemnete no todas las historias tienen un final feliz. Y ésta fue una de ellas.

Hace un par de meses se conoció -a través de un video de TikTok– la historia de de Cookie, un perro de contención emocional que apoya a un conductor del Transantiago que fue víctima de un violento asalto.

“Por el estrés agudo, laboral severo, no podía salir a la calle, tenía depresión.Yo sufrí asalto, me quitaron la máquina con pistola, me apuñalaron”, contó en dicha oportunidad el conductor de nombre Antonio.

Pero hoy esa hermosa historia tuvo un giro inesperado: El chofer acusó que fue despedido de manera injustificada y la razón para ello sería el conducir con su mascota.

La empresa Metropol habría tomado esta decisión justamente por la compañía de Cookie, según denunció Antonio a través de sus redes sociales. La información le fue confirmada por un dirigente sindical de los trabajadores.

El mismo dirigente le habría señalado que puede volver a su trabajo, pero sin su mascota. Salvo que lleve un documento que certifique el rol de Cookie como perro de compañía. Todo esto se habría decidido sin un aviso previo al trabajador.