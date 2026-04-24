Martín Buscaglia vuelve a Chile con dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

El cantautor uruguayo Martín Buscaglia regresará a Chile con una microgira de dos fechas en formato guitarra y voz.

Su retorno se da luego de seis años sin presentarse en el país.

Los conciertos están programados para el viernes 8 de mayo en Santiago y el sábado 9 de mayo en Valparaíso, con entradas disponibles a través de PortalDisc.

Los shows se realizan en el marco de los 20 años del álbum El evangelio según mi jardinero (2005), uno de los discos centrales de su catálogo, además de la conmemoración de tres décadas desde su debut discográfico con Llevenlé (1995).

Buscaglia adelantó que los conciertos incluirán canciones de distintas etapas de su trayectoria y parte de material nuevo, con un trabajo discográfico que, según su propio anuncio, busca grabar durante el año.

En una de las declaraciones asociadas a esta visita, el músico explicó el enfoque del formato: “Tocar solo con la guitarra es como cantar en la ducha. Igual de desnudo, igual de limpio”.

La microgira en Chile contará con la apertura del músico chileno Pablo Joaquín, quien se encuentra presentando su disco Tintinea y participa en la banda Catalina y las Bordonas de Oro.