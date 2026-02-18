Cultura lollapalooza 2026

Lollapalooza Chile 2026: Estos son los horarios confirmados en los que se presentarán los artistas

Por CNN Chile

18.02.2026 / 12:06

{alt}

El festival, que vuelve al Parque O'Higgins tras siete años, confirmó los días y artistas de su cartel para las jornadas del 13, 14 y 15 de marzo, con Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan como principales atractivos.

A menos de un mes del inicio de Lollapalooza Chile 2026, la organización confirmó que los horarios de los artistas se publicarán este miércoles 18 de febrero a las 12:00 horas.

La información permitirá a los asistentes organizar su paso por las tres jornadas del festival, que por primera vez en siete años regresa al Parque O’Higgins.

Cartel por días y venta de entradas

El viernes 13 de marzo encabezarán Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii. El sábado 14 será el turno de Tyler The Creator, Lorde, Turnstile y Los Bunkers. El domingo 15 cerrarán Chappell Roan, Skrillex y Lewis Capaldi.

Conoce acá los horarios completos

 

View this post on Instagram

 

A post shared by #LollaCL (@lollapaloozacl)

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

País Millonario contrabando en el Aeropuerto de Santiago: Condenan a sujeto por intentar ingresar con 30 mil dólares a Chile
Los Therians chilenos rompen el silencio: "No estamos locos", "no comemos comida de perro" y "tomamos agua desde el suelo"
Exposición solar: ¿Cuándo acudir a un especialista? | CNN Tiempo
Lollapalooza Chile 2026: Estos son los horarios confirmados en los que se presentarán los artistas
Estados Unidos acusa a China de hacer una prueba nuclear encubierta y amenaza con retomar las suyas para no quedar "en desventaja"
Corte rechaza desafuero para Claudio Orrego | CNN Prime