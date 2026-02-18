Lollapalooza Chile 2026: Estos son los horarios confirmados en los que se presentarán los artistas

El festival, que vuelve al Parque O'Higgins tras siete años, confirmó los días y artistas de su cartel para las jornadas del 13, 14 y 15 de marzo, con Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan como principales atractivos.

A menos de un mes del inicio de Lollapalooza Chile 2026, la organización confirmó que los horarios de los artistas se publicarán este miércoles 18 de febrero a las 12:00 horas.

La información permitirá a los asistentes organizar su paso por las tres jornadas del festival, que por primera vez en siete años regresa al Parque O’Higgins.

Cartel por días y venta de entradas

El viernes 13 de marzo encabezarán Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii. El sábado 14 será el turno de Tyler The Creator, Lorde, Turnstile y Los Bunkers. El domingo 15 cerrarán Chappell Roan, Skrillex y Lewis Capaldi.

