Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo fallecido durante 2 meses: Quería “retrasar las cosas hasta poder aceptarlo”

Lisa Marie Presley vivió un profundo duelo luego de que su hijo Benjamin, de 27 años de edad, falleciera en 2020. Y en su autobiografía, reveló haber estado agradecida de haber podido mantener su cuerpo congelado en hielo seco, pues fue “una manera de seguir siendo su madre”.

(CNN) — Lisa Marie Presley quedó devastada cuando su único hijo, Benjamin Keough, murió los 27 años en 2020, y ahora se sabe lo mucho que llegó a sufrir al respecto.

En From Here to the Great Unknown, una nueva autobiografía de la fallecida Presley —finalizada por su hija, la actriz Riley Keough—, la dupla escribió que Presley mantuvo a su hijo “en la casa”, junto a su familia, “en lugar de dejarlo en la morgue”.

“Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en la casa, así que ella lo mantuvo en nuestro hogar durante un tiempo sobre hielo seco”, escribió Keough, quien utilizó grabaciones en las que su madre compartía sus recuerdos para terminar el libro.

“Para mi mamá era muy importante tener tiempo suficiente para despedirse de él, de la misma manera que lo había hecho con su padre. Y yo iba y me sentaba allí con él”.

Presley, la única hija del legendario Elvis Presley, tenía nueve años cuando el cantante murió tras un aparente ataque cardíaco a los 42 años en 1977. Ella, en tanto, falleció en enero de 2023, a la edad de 54 años, debido a complicaciones posteriores a una cirugía para perder peso.

En sus memorias se explica que la casa Presley casa tenía “un dormitorio tipo casita, separado”, donde mantuvo a su hijo, a quien llamaba “Ben Ben”, después de su muerte.

“En el estado de California no existe ninguna ley que obligue a enterrar a alguien inmediatamente. Encontré a una dueña de funeraria muy comprensiva”, explicó Presley en el libro.

“Le dije que tener a mi padre en la casa después de su muerte fue increíblemente útil, porque pude ir y pasar tiempo y hablar con él. Ella me dijo: ‘Bueno, tráete a Ben Ben. Puedes tenerlo allí’”.

Presley también escribió que la habitación donde guardaba el cuerpo debía mantenerse a 12,7 °C, y se sentía “afortunada de que hubiera una manera de seguir siendo su madre, de retrasar las cosas un poco más, hasta poder aceptar el hecho de que descansara en paz”.

Cinco meses antes de su muerte, la cantante escribió un ensayo acerca del dolor con el que lidiaba tras el fallecimiento de su hijo Benjamin a causa del suicidio.

“El duelo es algo que tendrás que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieren hacernos creer. No se ‘supera’, no se ‘pasa página’, y punto”, afirmó.

Tanto Presley como su hijo están, ahora, enterrados en Graceland, donde también está el cuerpo de su padre músico.