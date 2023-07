(CNN) – Un informe del médico forense del condado de Los Ángeles indicó este jueves que la muerte de Lisa Marie Presley en enero fue causada por “secuelas de una obstrucción del intestino delgado“.

Una obstrucción del intestino delgado es un bloqueo en el intestino delgado, a menudo debido a cosas como tejido cicatricial, una hernia o cáncer. Sin cirugía, puede hacer que el tejido intestinal muera o se perfore, lo que lleva a la muerte.

El informe de la autopsia de Presley, obtenido por CNN más tarde el jueves, incluyó la opinión oficial del médico forense adjunto, el Dr. Juan M. Carrillo, quien atribuyó su obstrucción del intestino delgado a “adherencias que se desarrollaron después de una cirugía bariátrica hace años. Esta es una complicación conocida a largo plazo de este tipo de cirugía“.

Carrillo también declaró que revisó los resultados de toxicología de la autopsia, que mostraron niveles “terapéuticos” de oxicodona en la sangre de Presley, es decir, niveles que están en el rango de médicamente útil y no peligroso. Agregó que el metabolito de quetapina (que se usa para tratar la depresión, la esquizofrenia o los episodios maníacos) y la buprenorfina (un analgésico que también se puede usar para tratar la adicción a los opiáceos) estaban presentes, pero “no contribuyen a la muerte”.

“No hay evidencia de lesión o juego sucio. La forma de la muerte se considera natural“, concluyó Carrillo.

El Dr. Michael Camilleri, consultor y profesor de la División de Gastroenterología y Hepatología de la Clínica Mayo, le dijo a CNN el jueves que los medicamentos encontrados en Presley pueden “haber ralentizado la motilidad del intestino y quizás lo habrían hecho más probable” para que quede “obstruido por las adherencias”.

“Desafortunadamente, las adherencias pueden ocurrirle a cualquiera”, agregó. “Y el hecho de que hubiera estos otros medicamentos a bordo no significa necesariamente que la persona fuera más propensa a desarrollar complicaciones“.

Lisa Marie, la única hija del difunto Elvis Presley y Priscilla Presley, murió horas después de ser hospitalizada luego de un aparente paro cardíaco el 12 de enero.

Ella tenía 54 años.

La portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Kaitlyn Aldana, le dijo a CNN en ese momento que los servicios de emergencia fueron enviados a una llamada en la cuadra 5000 de Normandy Dr. en Agoura Hills, California, a las 10:37 am hora local por un paro cardíaco. Aldana no quiso confirmar el nombre del paciente, quien no pudo ser identificado debido a las leyes de privacidad, pero dijo que el paciente fue llevado a un hospital local a las 11:17 a.m.

Un portavoz del alguacil del condado de Los Ángeles le dijo a CNN que ayudaron a los bomberos en una llamada médica esa mañana, pero tampoco confirmaron el nombre del paciente.

“Priscilla Presley y la familia Presley están conmocionados y devastados por la trágica muerte de su amada Lisa Marie“, dijo Priscilla Presley en un comunicado proporcionado a CNN por un representante en ese momento. “Están profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todos, y piden privacidad durante este momento tan difícil”.

La última aparición pública de Lisa Marie Presley pocos días antes de su muerte fue en los Globos de Oro, a los que asistió con su madre para apoyar la película de Baz Luhrmann “Elvis”, sobre su difunto padre.