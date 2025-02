Karen Paola arremete contra la organización de la Gala de Viña 2025: “Lo encuentro realmente indignante”

La cantante realizó sus descargos a través de sus redes sociales. Aseguró que "tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, tengo rabia".

Karen Paola realizó duros descargos a través de sus redes sociales contra los organizadores de la Gala del Festival de Viña 2025.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, la cantante criticó las largas horas de espera antes de pasar por la alfombra roja.

Karen Paola critica organización de la Gala del Festival de Viña

En el registro, Karen Paola señaló que “se pasaron. Realmente, me parece una falta de respeto, no solamente para mí, sino para todos los que estuvieron ahí atrás. Nos tuvieron, de verdad, horas”.

Además recalcó que fue “realmente angustiante la weá. No he comido en todo el puto día. Tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, tengo rabia. Lo encuentro realmente indignante“.

“Me da mucha pena porque hay un trabajo detrás, a eso quiero llegar. Esto no es solamente vestirse y verse bonito. Es todo un trabajo el que hay detrás, la confección de este traje lleva meses”, acotó también la cantante.

Finalmente, sentenció que “me da rabia, tengo mucha pena, no solamente por mí, sino por todas las personas que quedaron allá atrás y que no les dieron el espacio ni la cabida para estar y mostrar los trabajos con los que ellos iban. Para mí esto es una expresión de arte y esta es mi protesta, me quería desahogar”.