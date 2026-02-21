Karen Doggenweiler y Rafael Araneda cierran la Gala de Viña 2026 dando inicio a la edición 65 del festival

Los animadores oficiales del certamen realizaron una entretenida entrada bailando junto a un grupo de profesionales y entregaron sus impresiones sobre lo que será la 65ª edición del evento musical.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda fueron los encargados de poner el broche de oro a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026.

La dupla de animadores oficiales realizó una animada entrada en la alfombra roja del Sporting Club, bailando junto a un grupo de bailarines profesionales y dando el puntapié inicial a la esperada versión 65 del certamen.

Las impresiones de los animadores

Doggenweiler, quien lució un diseño del tunecino Ali Karoui, radicado en Emiratos Árabes, expresó: “Una noche maravillosa. Aprovechamos de felicitar a todos los que han hecho posible esta gala. Tremendo trabajo, tremendo resultado. Comienza la fiesta al fin”.

Por su parte, Araneda confesó: “Siempre hay una cuota de nerviosismo, pero también contento, porque tenemos un equipo extraordinario, una parrilla de artistas de primer nivel, comediantes que vienen con muy buenas rutinas”.

Ambos conductores se mostraron entusiasmados por el inicio del festival, que comienza este domingo 22 de febrero en la Quinta Vergara.