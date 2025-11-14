Cultura humor

Julio Jung es galardonado con el Premio Nacional de Humor 2025: “Marcó época”

Por CNN Chile

14.11.2025 / 07:56

{alt}

El premio fue otorgado al reconocido actor por su contribución a la construcción de una tradición humorística crítica en Chile.

Este jueves, se anunció que Julio Jung fue reconocido con el Premio Nacional de Humor 2025.

El premio, que cada año entrega el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales (UDP), fue dado al intérprete por su contribución a la construcción de una tradición humorística crítica en Chile.

El jurado, compuesto por la actriz Catalina Saavedra (Premio Nacional de Humor 2024), los cineastas Tomás Alzamora (Denominación de Origen) y Bernardo Quesney (Historia y Geografía), y el escritor Patricio Fernández, eligió a Jung por su trabajo en teatro y televisión.

“Durante los años más complejos de la dictadura, Julio Jung fue parte de una generación que supo bordear la censura y desafiar al poder con ironía y lucidez. Su trabajo junto a Andrés Rillón (…) dio forma a un tipo de humor absurdo y de alto vuelo que marcó época”, señalaron desde el Instituto de Estudios Humorísticos.

Rafael Gumucio, director del instituto, destacó que Jung “no ha sido solo un actor cómico: ha sido un pensador del humor. Su trabajo ha contribuido a construir una tradición humorística crítica en Chile, capaz de cruzar épocas, géneros y generaciones. Por todo ello, este premio es un reconocimiento merecido a su trayectoria, pero también una celebración de su inteligencia, su libertad y su risa”.

El reconocimiento será entregado al intérprete en una ceremonia privada que se celebrará el próximo lunes 17 de noviembre.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN No basta el trámite en Comisaría Virtual: Carabineros explica cómo excusarse si se está a más de 200 km del local de votación
DMC emite Alerta Agrometeorológica por altas temperaturas entre Coquimbo y Ñuble: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
"Piñera ya se habría cruzado": Lagos Weber cuestiona "silencio de la derecha" tras dichos de Kaiser sobre carabinero que cegó a Campillai
Movilh denuncia vandalización del memorial de Daniel Zamudio en el Cementerio General: Evalúan presentar acciones legales
Greenpeace denuncia obstrucción en investigación por muerte de dos ballenas en Chile: Apuntaron a empresas salmoneras
¿Fin de la tarifa de estudiante en buses rurales? Revelan que dueños de vehículos no postularon al subsidio para 2026