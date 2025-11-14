Julio Jung es galardonado con el Premio Nacional de Humor 2025: “Marcó época”

El premio fue otorgado al reconocido actor por su contribución a la construcción de una tradición humorística crítica en Chile.

Este jueves, se anunció que Julio Jung fue reconocido con el Premio Nacional de Humor 2025.

El premio, que cada año entrega el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales (UDP), fue dado al intérprete por su contribución a la construcción de una tradición humorística crítica en Chile.

El jurado, compuesto por la actriz Catalina Saavedra (Premio Nacional de Humor 2024), los cineastas Tomás Alzamora (Denominación de Origen) y Bernardo Quesney (Historia y Geografía), y el escritor Patricio Fernández, eligió a Jung por su trabajo en teatro y televisión.

“Durante los años más complejos de la dictadura, Julio Jung fue parte de una generación que supo bordear la censura y desafiar al poder con ironía y lucidez. Su trabajo junto a Andrés Rillón (…) dio forma a un tipo de humor absurdo y de alto vuelo que marcó época”, señalaron desde el Instituto de Estudios Humorísticos.

Rafael Gumucio, director del instituto, destacó que Jung “no ha sido solo un actor cómico: ha sido un pensador del humor. Su trabajo ha contribuido a construir una tradición humorística crítica en Chile, capaz de cruzar épocas, géneros y generaciones. Por todo ello, este premio es un reconocimiento merecido a su trayectoria, pero también una celebración de su inteligencia, su libertad y su risa”.

El reconocimiento será entregado al intérprete en una ceremonia privada que se celebrará el próximo lunes 17 de noviembre.