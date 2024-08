Protagonista de “It Ends With Us” acusa a Internet de intentar “volver villanas” a Blake Lively y Colleen Hoover

"Lo que pueda o no haber pasado tras bastidores no desvirtúa, y espero que no deba hacerlo, nuestras intenciones al hacer esta película", escribió Brandon Sklenar en sus redes sociales, en directa alusión a la polémica que ha rodeado tanto el estreno como la promoción del filme.

(CNN) — Brandon Sklenar, actor de It Ends With Us, abordó recientemente el discurso en línea que ha rodeado tanto el estreno como la promoción de la nueva película.

Sklenar publicó un largo mensaje en su página de Instagram el martes pasado, donde escribió que Colleen Hoover —autora del best-seller de 2016 en el que se basa el filme— y el resto de personalidades femeninas del elenco “representan la esperanza, la perseverancia y a las mujeres que eligen una vida mejor para sí mismas”.

Por eso, “volver villanas a las mujeres que han puesto tanto de su corazón y alma en hacer esta película, porque creen firmemente en su mensaje, parece contraproducente y resta valor a lo que trata esta película”.

Los reportes en torno a diferencias creativas y tensiones en el set entre la estrella y coproductora ejecutiva, Blake Lively, y su coprotagonista y director, Justin Baldoni, han plagado el rodaje de la producción, algo que Sklenar trató de frente.

“Lo que pueda o no haber pasado tras bastidores no desvirtúa, y espero que no deba hacerlo, nuestras intenciones al hacer esta película. Es desalentador ver la cantidad de negatividad que se proyecta en Internet”, escribió el actor.

Usuarios en redes sociales también han puesto el foco de atención en cómo Lively y la campaña promocional han abordado —o, en algunos casos, no han abordado— la temática de la violencia doméstica, un elemento central de la trama de la película.

“No hay ni una sola persona implicada en la realización de este filme que no fuera consciente de la responsabilidad que teníamos al hacerla”, añadió en su comunicado. “Una responsabilidad hacia todas las mujeres que han sufrido traumas generacionales (abuso doméstico) o luchan por mirarse al espejo y amar a quien ven“.

El filme, según Sklenar, busca inspirar, así como “difundir amor, inspirar esperanza y concientización”.

“No pretende, una vez más, convertir a la mujer en la ‘mala’, superémoslo juntos”, escribió, antes de pedir a sus seguidores que dejaran de difundir odio en Internet.

CNN ya se puso en contacto anteriormente con representantes de Lively y Sony Pictures para pedirles comentarios al respecto.

El presidente y consejero delegado de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, defendió la promoción de la película —que algunos han considerado demasiado centrada en aspectos superficiales; como, por ejemplo, los looks en la alfombra roja— en unas declaraciones concedidas al medio The Hollywood Reporter la semana pasada.

“Tantas mujeres pusieron tanto empeño en esta extraordinaria película, trabajando desinteresadamente desde el principio, para garantizar que un tema tan importante se tratara con cuidado”, decía la declaración de Vinciquerra.

It Ends with Us, en tanto, narra la historia de Lily Bloom (Lively), quien es propietaria de una floristería y supera una infancia traumática marcada por los malos tratos. Se enamora de Ryle Kincaid (Baldoni), con quien tiene una intensa conexión, pero pronto ve patrones preocupantes que le recuerdan a la relación de sus padres.

“La violencia en la pareja afecta a todos los géneros, entre ellos a más de 12 millones de personas cada año en Estados Unidos. Todo el mundo merece relaciones libres de violencia doméstica”, compartió Lively en sus historias de Instagram a principios de mes junto a un link que llevaba a la Línea Nacional de Violencia Doméstica.

Sklenar, por su parte, espera que sus seguidores se abstengan de hacer comentarios negativos y opten por “ser parte de una nueva historia, que se está escribiendo para las mujeres y todas las personas en todas partes”.