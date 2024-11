Halloween 2024: Heidi Klum sorprendió en su fiesta anual con disfraz animatrónico de “E.T. El Extraterrestre”

Heidi Klum, supermodelo conocida como la “Reina de Halloween,” deslumbró en su fiesta anual disfrazada de E.T., acompañada de su esposo Tom Kaulitz también vestido de extraterrestre. El elaborado traje incluyó una cabeza animatrónica y efectos de humo, destacando por su complejidad y detalles, como un casco controlado a distancia. En los últimos años, la ex ángel de Victoria’s Secret se ha disfrazado de robot, pavo real, hombre lobo, princesa Fiona de Shrek e incluso una lombriz gigante.

(CNN) — Heidi Klum llama a casa.

El disfraz más esperado de la espeluznante temporada ya está aquí – y la “Reina de Halloween” no decepcionó.

Siguiendo con su tradición de lucir atuendos muy elaborados en su propia fiesta anual repleta de estrellas, Klum llegó a la fiesta de este año vestida de E.T.

La modelo, de 51 años, hizo una espectacular entrada en el Hard Rock Hotel de Nueva York, con su cara asomando por el cuello del extraterrestre bajo una cabeza animatrónica que parpadeaba y movía la boca.

Con los pies del traje a la altura de las rodillas, un escenario elevado (y una máquina de humo) ayudaron a dar la impresión de que Klum caminaba sobre las características piernas rechonchas de E.T.

La exángel de Victoria’s Secret completó el look con una peluca, un vestido y un pintalabios extragrandes, un guiño a cuando el personaje de Drew Barrymore, Gertie, viste al extraterrestre en la película de Steven Spielberg E.T. El Extraterrestre, de 1982.

El marido de Klum, Tom Kaulitz, también asistió a la fiesta disfrazado de E.T., con su traje sin peluca completando una especie de “él y ella” (aunque Spielberg mantiene desde hace tiempo que el personaje no es ni hombre ni mujer).

En declaraciones al New York Times antes del evento, Klum dijo que sus dedos brillantes y su casco motorizado, que pesaba alrededor de dos kilos, eran controlados a distancia por un miembro de su equipo. También reveló sus planes de ponerse un pañal para adultos, debido a la dificultad de quitarse el disfraz durante la fiesta, diciendo: “Tal vez nunca necesite usarlo (él), pero al menos así no tengo que pensar en ello”.

Klum había mantenido a sus fans expectantes hasta el último minuto, compartiendo primeros planos del disfraz en las redes sociales y retransmitiendo en directo sus preparativos (aunque con el traje oculto) a través de Amazon Live a primera hora del jueves.

La modelo estuvo acompañada en el programa previo a la fiesta por su viejo colaborador Mike Marino, el diseñador de prótesis de Hollywood responsable de varios de sus disfraces de Halloween más complejos. Marino calificó el diseño de este año como “probablemente el más complicado que hemos hecho nunca”.

La modelo alemana celebró el primero de sus eventos anuales del 31 de octubre en el año 2000, siete años después de mudarse a Estados Unidos y “enamorarse” de Halloween. “Lo único que faltaba era una fiesta fantástica”, dijo a The Hollywood Reporter en 2018.

Desde entonces, la fiesta se ha convertido en una de las más comentadas de Halloween gracias, en parte, a los imaginativos disfraces de Klum. En los últimos años, se ha disfrazado de robot, pavo real, hombre lobo, princesa Fiona de Shrek y, quizás el más famoso, de lombriz gigante en 2022.

En el evento de este año, Questlove, batería de The Roots, acudió como un sombrerero loco, la modelo Haley Kalil se vistió como La novia cadáver de Tim Burton y la estrella de The Real Housewives of New York, Bethenny Frankel, llegó como la Mujer Maravilla.

El influencer Zach Justice, vestido como el Coronel Sanders de KFC, llegó con un huevo de gran tamaño que abrió para revelar a la contorsionista de America’s Got Talent, Sofie Dossi, que estaba doblada dentro con un disfraz de gallina.

El disfraz de Klum ganó el premio al más elaborado, pero no fue la única celebridad extraterrestre de este año. En una aparente coincidencia, Janelle Monáe publicó su propio disfraz de E.T. en las redes sociales un día antes.

El actor y músico colaboró con artistas de efectos especiales para producir el traje, que también contaba con una punta de dedo brillante, para una aparición en The Jennifer Hudson Show.