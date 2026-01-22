Cultura harry styles

Together Together: Harry Styles regresa a los escenarios con gira internacional que abarcará Europa, América y Oceanía

Por Arelí Zúñiga

22.01.2026 / 16:34

Aunque el tour incluye fechas en Europa, Norteamérica, Oceanía y Brasil, Chile quedó fuera de esta primera etapa, que contempla además una extensa residencia del artista en el Madison Square Garden de Nueva York.

Harry Styles confirmó este jueves su esperado regreso a los escenarios con el anuncio de Together Together, una nueva gira internacional que lo llevará por distintas ciudades de Europa, América y Oceanía.

Sin embargo, en esta primera etapa del tour no se han anunciado fechas en Chile ni en otros países de Sudamérica, con excepción de Brasil.

El anuncio llega pocos días después de que el cantante británico revelara detalles de su próximo trabajo discográfico, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, su cuarto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para el 6 de marzo.

En cuanto a la gira, el artista tiene agendadas presentaciones en ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney.

Uno de los hitos del tour será su extensa residencia en Nueva York, donde ofrecerá 30 conciertos en el Madison Square Garden.

 

