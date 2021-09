La serie de drama y suspenso de Netflix, Ozark, viene con muy buen pie de su última y “mejor” temporada, como la han calificado sus fanáticos y críticos.

La historia tuvo 32 nominaciones en los Premiso Emmy, incluidas dos por la categoría a Mejor Serie de Drama, y los intérpretes Jason Bateman y Julia Garner fueron premiados por su actuación para el programa.

Bateman es uno de los principales protagonistas en su papel de Marty Byrd, un asesor financiero que comenzó a blanquear dinero para un cartel mexicano y trasladó a su familia a una zona rural de Missouri, donde terminó enredado con los criminales lugareños.

They're going to go out with a bang.

Ozark will be back with an expanded 14-episode final season. pic.twitter.com/otIoUeTXyH

— Netflix (@netflix) June 30, 2020