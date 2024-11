Error en el empaque de muñecas Mattel de “Wicked” vincula a un sitio para adultos

Un error en el empaque de las muñecas basadas en el musical Wicked, lanzadas por Mattel, ha causado revuelo entre los fanáticos. En lugar de vincular a los compradores con el sitio oficial de la película, el empaque de las muñecas Fashion Singing Glinda y Fashion Singing Elphaba redirige a un sitio pornográfico.

El musical, protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, está programado para su estreno mundial el 22 de noviembre, y la situación ha despertado una mezcla de reacciones entre los consumidores.

Según reportó NME, la mayoría de los fanáticos ha tomado el incidente con humor, haciendo comentarios en Reddit sobre lo “maldita” que parece ser la producción, y especulando sobre las posibles consecuencias para la compañía.

Algunos sugirieron que las muñecas podrían convertirse en artículos de colección si Mattel decide retirarlas del mercado.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box 😭😭 pic.twitter.com/iW4mNVAlPE

— just2good (Sarah Genao) (@just2goodYT) November 9, 2024