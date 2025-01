Equipo legal de Blake Lively pide audiencia para frenar declaraciones públicas del abogado de Justin Baldoni

Los abogados de Blake Lively han solicitado una audiencia para abordar la conducta del abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, por supuestas declaraciones engañosas y selectivas sobre su disputa legal. Freedman, quien niega las acusaciones, ha compartido videos del set de "It Ends With Us" y planea lanzar más material. Esta disputa incluye demandas cruzadas por acoso, difamación y daños millonarios.