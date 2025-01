Justin Baldoni demanda al The New York Times por US$ 250 millones tras publicar denuncia de Blake Lively

La demanda también cuestiona la integridad del periódico, alegando que omitió pruebas que desmentían las acusaciones.

(CNN) – Justin Baldoni contraatacó después de haber sido acusado de acoso sexual por su coprotagonista Blake Lively, presentando este martes una demanda por difamación contra The New York Times, en la que alega que el periódico publicó un artículo “plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones” basadas en la “narrativa egoísta” de Lively.

Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre, acusando a Baldoni de acoso sexual y represalias. En la denuncia, Lively afirmó que después de que ella expresara su preocupación por el acoso sexual en el set de su película, “It Ends With Us”, Baldoni y su equipo tomaron represalias contra ella, filtrando información poco favorecedora para tratar de arruinar su reputación profesional.

La denuncia de Lively fue reportada por primera vez en The New York Times, que publicó un artículo titulado “’Podemos enterrar a cualquiera’: dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood”, el 21 de diciembre. El artículo de 4.000 palabras revelaba contenidos de la denuncia del Departamento de Derechos Civiles, que normalmente permanecen confidenciales.

A raíz del artículo del New York Times y la denuncia de Lively contra Baldoni, la agencia de talentos WME, que también representa a Lively y a su marido, Ryan Reynolds, la despidió. Lively recibió un rápido respaldo de todo Hollywood: SAG-AFTRA, el sindicato de actores, publicó un comunicado de apoyo. Sony, el estudio detrás de “It Ends With Us”, también publicó una condena.

Ahora, Baldoni alega que Lively creó acusaciones falsas de acoso sexual para poder tomar el control de la película y luego emprendió una campaña para “remodelar su personalidad pública” con “acusaciones escandalosas y que acapararon los titulares” en The New York Times a expensas de Baldoni.

“El cínico abuso por parte de Lively de las acusaciones de acoso sexual para afirmar un control unilateral sobre cada aspecto de la producción fue tanto estratégico como manipulador”, afirma la demanda de Baldoni. “Al mismo tiempo, su imagen pública se vio afectada como resultado de una serie de errores de alto perfil, que ella trató de desviar culpando a los demandantes por el interés del público en las debilidades de una celebridad de primera línea. Esto no es más que una excusa. La fama es un arma de doble filo, pero las tácticas de Lively en este caso son inconcebibles”.

La demanda sostiene que The New York Times no demostró su “integridad periodística” al investigar las acusaciones de acoso sexual y represalias de Lively, y señala que el periódico “se basó casi por completo en la narrativa no verificada y egoísta de Lively, tomándola casi palabra por palabra y haciendo caso omiso de una gran cantidad de evidencias que contradecían sus afirmaciones y exponían sus verdaderos motivos”.

Un portavoz de The New York Times dijo a CNN que la publicación planea “defenderse enérgicamente de la demanda”.

“El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos adondequiera que conduzcan”, dijo Danielle Rhoades Ha, portavoz del Times, a CNN en un comunicado este martes. “Nuestra historia fue reportada de manera meticulosa y responsable. Se basó en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y en detalle en el artículo. Hasta la fecha, Wayfarer Studios, el Sr. Baldoni, los otros protagonistas del artículo y sus representantes no han señalado un solo error. Publicamos su declaración completa en respuesta a las acusaciones del artículo también”.

Los abogados de Lively dijeron a CNN en un comunicado que “nada en esta demanda cambia nada” sobre las afirmaciones de Lively.j

Aunque Lively inicialmente presentó una denuncia contra Baldoni y su compañía productora Wayfarer ante el Departamento de Derechos Civiles de California, los abogados de la actriz presentaron una denuncia federal el martes.

“Esperamos abordar todas y cada una de las acusaciones de Wayfarer en el tribunal”, dijeron los abogados de Lively.

La demanda de Baldoni fue presentada por el abogado Bryan Freedman en el Tribunal Superior de Los Ángeles en nombre de 10 demandantes en total, incluidos Baldoni, Wayfarer Studios, su socio de producción Jamey Heath, quien también fue acusado por Lively de acoso sexual, y la publicista y gerente de crisis de Baldoni, Jennifer Abel y Melissa Nathan.

Baldoni coprotagonizó y dirigió junto a Lively “It Ends With Us”, que se basa en el libro del mismo nombre que se centra en una pareja y la violencia doméstica en su relación. Wayfarer Studios adquirió los derechos del libro y produjo la película, que se convirtió en un éxito de taquilla.

La denuncia de Lively incluía capturas de pantalla de mensajes de texto y correspondencia que, según el equipo de Lively, mostraban intentos orquestados por parte de los representantes de relaciones públicas de Baldoni para dañar su reputación en los medios como parte de una “campaña de manipulación social”.

La demanda de Baldoni contiene páginas y páginas de mensajes de texto que, según Freedman, son prueba de que los mensajes de texto publicados en la denuncia inicial de Lively fueron “retocados y manipulados”. En su denuncia, afirma que el Times omitió “intencionadamente” textos que “cuestionan” la narrativa de Lively.

“Si el Times realmente hubiera revisado las miles de comunicaciones privadas que afirma haber obtenido, sus periodistas habrían visto evidencia incontrovertible de que fue Lively, no los demandantes, quien participó en una campaña de desprestigio calculada”, afirma la demanda de Baldoni.

Una de las afirmaciones más atroces en la denuncia de Lively fue que Baldoni y Heath “entraron a su tráiler de maquillaje sin ser invitados mientras ella estaba desnuda, incluso cuando estaba amamantando”.

La demanda de Baldoni ofrece una refutación a esa afirmación específica, mostrando un texto que parece ser de Lively a Baldoni que dice: “Solo estoy bombeando en mi tráiler si quieres practicar nuestras líneas”.

(CNN no verificó la autenticidad de ninguno de los mensajes de texto. El mensaje de texto donde Lively supuestamente invita a Baldoni a su tráiler está marcado como enviado en junio de 2023).

Después de que Lively presentara su denuncia, se produjo un efecto dominó en el que ambas partes se atacaron mutuamente, lo que generó dudas sobre cómo se obtuvieron esos mensajes de texto privados. Una demanda posterior, presentada por la expublicista de Baldoni, Stephanie Jones, alegó que esos mensajes de texto provenían del teléfono de su exempleado, Abel (actual publicista de Baldoni), quien se encontraba entre las personas a las que Lively acusó de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

Baldoni, Heath, Abel, Nathan y Wayfarer negaron las afirmaciones originales de Lively y afirmaron que la actriz era la que filtraba prensa negativa sobre Baldoni.

“Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”, dijo Freedman en una declaración a CNN cuando se presentó por primera vez la denuncia de Lively.

El martes, Freedman le dijo a CNN que Lively, su equipo y el New York Times participaron en una “cruel campaña de desprestigio”.

“Al hacerlo”, dijo Freedman, “predeterminaron el resultado de su historia y ayudaron e incitaron a su propia y devastadora campaña de difamación de relaciones públicas diseñada para revitalizar la tambaleante imagen pública autoinducida de Lively y contrarrestar la oleada orgánica de críticas entre el público en línea. La ironía es rica”.

“Mientras que su lado acepta verdades parciales, nosotros aceptamos la verdad completa”, agregó Freedman. “Y tenemos todas las comunicaciones para respaldarla”.