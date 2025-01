Revelan video que muestra tomas descartadas de Justin Baldoni y Blake Lively en el rodaje de Romper el Círculo

En el video, se observa a los actores filmando una escena de baile lento con un comportamiento profesional y respetuoso. Baldoni y su equipo afirman que el material desmiente las acusaciones de Lively, quien sostiene que fue tocada inapropiadamente durante la filmación.

(CNN) – El equipo legal de Justin Baldoni publicó el martes imágenes del set de “It Ends With Us”, la película en el centro de su actual batalla legal con su coprotagonista Blake Lively, que dicen respaldan su afirmación de que actuó con “respeto y profesionalismo” hacia la ex estrella de “Gossip Girl”, quien lo ha acusado de acoso sexual.

El video publicado tiene casi 10 minutos de metraje durante los cuales se ve a Lively y Baldoni filmando un montaje de baile lento al que se hace referencia tanto en la queja inicial de Lively ante el Departamento de Derechos Civiles de California como en una demanda posterior, en la que citó instancias específicas de lo que ella caracterizó como comportamiento inapropiado por parte de Baldoni.

Lively afirmó en su demanda por acoso sexual del 31 de diciembre contra Baldoni que él “se inclinó hacia adelante y lentamente arrastró sus labios desde su oreja hasta su cuello mientras decía, ‘huele tan bien’”, un comentario que la denuncia describió como “no remotamente acorde con el personaje, o basado en cualquier diálogo en el guion”.

Su demanda alegó que durante la filmación del montaje “no fue necesario decir nada por qué, nuevamente, no había sonido” y que Baldoni estaba “acariciando a la Sra. Lively con su boca de una manera que no tenía nada que ver con sus papeles”.

“Los siguientes videos capturados el 23 de mayo de 2023 refutan claramente la caracterización que hace la Sra. Lively de su comportamiento”, decía una declaración que precede a las imágenes proporcionadas por el abogado de Baldoni esta semana. “La escena en cuestión fue diseñada para mostrar a los dos personajes enamorándose y anhelando estar cerca el uno del otro. Ambos actores se comportan claramente bien dentro del alcance de la escena y con respeto mutuo y profesionalismo”.

En el video, se ve a Lively y Baldoni bailando lentamente en un set lleno de gente y rodeados de extras. Se los puede escuchar hablando entre ellos sobre cómo representar las partes íntimas de la escena, y Lively le dice a Baldoni que cree que es más “romántico” que parezca que están hablando en lugar de besándose.

En un momento del video, Baldoni se acerca a Lively y le pregunta: “¿Hoy te voy a poner barba?”. Después de que Lively se ríe y dice: “Probablemente, te voy a poner bronceador en aerosol”, Baldoni responde que “huele bien”.

El video muestra tres tomas de la misma escena, pero no está claro cuántas tomas (si es que hay alguna) se filmaron, que no estén incluidas en el clip que publicó el abogado de Baldoni. Tampoco está claro cuánto tiempo estuvieron juntas Lively y Baldoni en el set ese día.

Además de coprotagonizar la película, Baldoni se desempeñó como director y productor a través de su propia compañía Wayfarer Studios, que financió la película y tiene acceso a todo el material de la misma.

El equipo legal de Lively publicó una declaración tras la publicación del video el martes, diciendo en parte que “cada fotograma del material publicado corrobora, al pie de la letra, lo que la Sra. Lively describió en el párrafo 48 de su denuncia”.

“Justin Baldoni y su abogado pueden esperar que este último truco sirva para adelantarse a las pruebas perjudiciales en su contra, pero el video en sí es condenatorio”, se lee en el comunicado.

“El video muestra a la Sra. Lively inclinándose hacia atrás y pidiendo repetidamente a los personajes que simplemente hablen. Cualquier mujer que haya sido tocada inapropiadamente en el lugar de trabajo reconocerá la incomodidad de la Sra. Lively. Reconocerán sus intentos de frivolidad para tratar de desviar el contacto no deseado. Ninguna mujer debería tener que tomar medidas defensivas para evitar que su empleador la toque sin su consentimiento”.

Baldoni y Lively han estado en una batalla legal que comenzó el 21 de diciembre, cuando Lively presentó su denuncia que precedió a su demanda civil por acoso sexual. En su demanda, Lively dijo que durante el rodaje de “It Ends With Us”, se celebró una reunión para abordar un “ambiente de trabajo hostil que casi había descarrilado la producción” y que había expresado su preocupación por el “acoso sexual reiterado y otras conductas perturbadoras por parte del Sr. Baldoni”.

La demanda de Lively también alega que los representantes de relaciones públicas de Baldoni orquestaron una campaña de “manipulación social” destinada a dañar su reputación en los medios en represalia por plantear preocupaciones sobre su comportamiento en el set.

Baldoni ha negado las acusaciones de Lively y presentó una demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times el 31 de diciembre, alegando que el periódico, que fue el primero en informar sobre la denuncia de derechos civiles de Lively, publicó un artículo adjunto que estaba “plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones” que se basaba en la “narrativa egoísta” de Lively.

La representación legal de Baldoni dijo el martes que tienen planes de crear un sitio web que contenga más correspondencia y videos que desacreditarán las afirmaciones de Lively.

Baldoni también presentó una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane el 16 de enero.