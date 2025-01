Demandan a Blake Lively y a Ryan Reynolds por 400 millones de dólares

Las disputas legales entre Justin Baldoni y la actriz escaló totalmente luego que el también director ingresara una demanda en que la acusa a ella y a su esposo de "destruir" su imagen y de "robarse" la cinta "It ends with us" ("Romper el círculo"), de 2024.

(CNN) – Justin Baldoni ha demandado a Blake Lively y a su marido Ryan Reynolds, alegando que la pareja de Hollywood intentó “destruirlo” a él y a su carrera, después de secuestrar su película, It Ends With Us.

La denuncia de Baldoni es la última escalada en la batalla legal en curso derivada de la película que Baldoni dirigió y coprotagonizó con Lively.

“Este no es un caso sobre celebridades que se atacan entre sí en la prensa. Este es un caso sobre dos de las estrellas más poderosas del mundo que despliegan su enorme poder para robar una película entera de las manos de su director y estudio de producción”, afirma la demanda.

“Lively ejerce un inmenso poder como una de las celebridades más conocidas del mundo”, continúa la demanda, alegando que Lively “utilizó ese poder para tomar el control de la película”, que fue dirigida por Baldoni y producida y cofinanciada por la compañía de producción de Baldoni. “Se propuso destruir los medios de vida y los negocios de los demandantes si no se plegaban a sus incesantes demandas, y cuando se negaron a ceder, hizo exactamente eso, acusándolos de mala conducta sexual reprensible y reprensible”.

La demanda de 179 páginas, en la que Baldoni solicita 400 millones de dólares y exige un juicio con jurado, se presentó en el Distrito Sur de Nueva York en nombre de Baldoni, su empresa Wayfarer Studios, así como su socio productor, Jamey Heath, su gerente de crisis, Melissa Nathan, su publicista Jennifer Abel y It Ends With Us LLC. Los acusados ​​están acusados ​​de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

“Lively robó la película de Wayfarer, secuestró el estreno de Wayfarer, destruyó la reputación personal y profesional y los medios de vida de los demandantes, y tenía como objetivo sacarlos del negocio por completo”, afirma la demanda.

La saga entre Lively y Baldoni estalló en diciembre, cuando Lively presentó una denuncia por violación de derechos civiles, alegando que Baldoni la había acosado sexualmente durante la producción de la película y que luego había sufrido represalias por hablar sobre su supuesto maltrato. Baldoni negó inmediatamente las acusaciones de Lively.

Lively finalmente intensificó su denuncia por derechos civiles y presentó oficialmente una demanda contra Baldoni hace apenas unas semanas.

Lively alegó que después de haber sido acosada sexualmente con comentarios y comportamientos inapropiados en el set, el equipo de Baldoni organizó una campaña de desprestigio en su contra para arruinar su reputación en la esfera pública. La denuncia de Lively contenía cientos de mensajes de texto entre Baldoni y su equipo de relaciones públicas de crisis, incluido un texto que decía que podían “enterrarla”.

La nueva demanda de Baldoni presenta una perspectiva muy diferente, acusando a Lively de difamar a Baldoni.

“Aunque Lively afirmó que Baldoni fue quien la difamó, la realidad es que fueron Lively y su equipo quienes planearon e implementaron cuidadosamente una vil campaña de desprestigio contra Baldoni y Wayfarer para desviar la atención y la culpa por los desastrosos errores de juicio de Lively”, afirma la demanda de Baldoni. “Lively se reinventaría como la mártir que sufrió durante mucho tiempo al retratar a Baldoni y Wayfarer como sus perseguidores: los cerebros detrás de una campaña de desprestigio que la evidencia demostrará que no existió”.

La batalla legal pública ha expuesto el funcionamiento interno de los equipos detrás de las estrellas de Hollywood con múltiples demandas, todas las cuales han acusado a los publicistas de ambos lados de irregularidades.

La publicista de Lively y Reynolds, Leslie Sloan, también es nombrada como acusada junto con Lively y Reynolds en la denuncia presentada el jueves.

Sloan no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN en su nombre o en el de sus clientes, Lively y Reynolds.

El equipo de Baldoni ha dicho que la demanda de Lively contenía mensajes de texto “seleccionados” que solo contaban su versión de la historia.

Después de que Lively presentó su denuncia inicial, Baldoni demandó al New York Times en una demanda de 250 millones de dólares, acusando al periódico, que fue el primero en informar sobre las acusaciones de Lively, de trabajar junto con el equipo de Lively para publicar un artículo unilateral que beneficiaba a Lively y contenía evidencia manipulada. La demanda de Baldoni contra la publicación contenía más mensajes de texto que parecían mostrar un contexto adicional.

El New York Times ha negado las acusaciones de Baldoni y dijo que respalda su informe.

Bryan Freedman, el abogado que representa a Baldoni y todos los demandantes, dijo a CNN en una declaración el jueves que tiene una “cantidad abrumadora de evidencia no alterada” que demuestra que Lively, Reynolds y su equipo intentaron destruir a Baldoni y su equipo al “difundir información groseramente editada, sin fundamento, nueva y manipulada a los medios”.

“Justin y su equipo no tienen nada que ocultar, los documentos no mienten”, dijo Freedman. “La Sra. A Lively nunca más se le permitirá seguir explotando a víctimas reales de acoso real únicamente para obtener ganancias de reputación personal a expensas de aquellos que no tienen poder”.

Diferencias creativas

“It Ends With Us” explora la violencia de pareja. La pareja central está interpretada por Baldoni y Lively. La película, basada en el exitoso libro del mismo nombre, recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

“Es desgarrador que una película que Baldoni imaginó hace años que honraría a las sobrevivientes de la violencia doméstica al contar su historia, con el noble objetivo de tener un impacto positivo en el mundo, ahora se haya visto eclipsada hasta quedar irreconocible únicamente como resultado de las acciones y la crueldad de Lively”, afirma su demanda.

La demanda de Baldoni afirma que Lively intentó hacerse cargo de gran parte de la dirección creativa de la película, lo que incluyó que su esposo, Reynolds, reescribiera una escena y realizara “cambios no autorizados al guion en secreto” (Reynolds no tuvo un papel formal en “It Ends With Us”).

La demanda afirma que Lively “convocó” a Baldoni al ático que comparte con Reynolds en la ciudad de Nueva York para una reunión sobre el guión, donde Reynolds, junto con un “amigo megacélebre” de la pareja, elogió las revisiones propuestas por Lively al guión.

“Cuando la reunión estaba terminando, un amigo famoso y muy cercano de Reynolds y Lively entró en la habitación y comenzó a elogiar el guión de Lively”, afirma la demanda. “Baldoni entendió el subtexto: necesitaba cumplir con la dirección de Lively para el guión”.

Uno de los mensajes de texto incluidos en la demanda de Baldoni parece mostrar un intercambio entre Baldoni y Lively sobre el guión: “Realmente me encanta lo que hiciste. Realmente ayuda mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan y Taylor)”, escribió con un emoji de guiño. “Realmente tienes talento en todos los aspectos. Realmente emocionada y agradecida de hacer esto juntas”.

Si bien el mensaje de texto de Baldoni no incluye un apellido para “Taylor”, Lively es amiga cercana de la artista Taylor Swift. CNN se comunicó con los representantes de Baldoni, Lively, Reynolds y Taylor Swift para preguntar si la “Taylor” mencionada en el mensaje de texto de Baldoni es, de hecho, Swift.

Según la demanda de Baldoni, una captura de pantalla de un mensaje de texto muestra que Lively luego le respondió a Baldoni: “Eso se agradece mucho”, y luego escribió: “Estamos juntos en esto”. En ese mismo mensaje de texto, Lively escribió más tarde: “No tengo motivos excepto que tú ganes. Como actor. Como estudio. Como escritor. Si ganas, yo gano. Si ganas, nuestra película gana. Estamos alineados. Y aportaré todo lo que tengo a esto”.

CNN no ha verificado de forma independiente ningún mensaje de texto incluido en las demandas de Baldoni o Lively.

La nueva demanda también afirma que Reynolds una vez “insultó a Baldoni y lo acusó de avergonzar a su esposa por su peso” en la casa de la pareja en Nueva York. Baldoni negó la acusación en su demanda, afirmando que le preguntó a su entrenador sobre el peso de Lively para poder prepararse para una escena en la que se suponía que debía levantarla, mientras trabajaba con una lesión en la espalda.

La última demanda de Baldoni involucra a Reynolds, una de las estrellas de la lista A con mayores ingresos de Hollywood, en el drama legal. Las presentaciones anteriores de Baldoni han mencionado a Reynolds, pero ahora se lo nombra oficialmente como acusado, acusado de ayudar a su esposa a hacerse cargo de la película y arruinar la carrera de Baldoni.

Después de que la denuncia inicial de Lively acusara a Baldoni de acoso sexual, Baldoni fue descartado como cliente de la agencia de talentos, WME, que también representa a Lively y Reynolds. La demanda de Baldoni acusa a Reynolds de alentar a WME a que despidiera a Baldoni, algo que la agencia ha negado.

A raíz de la demanda de Lively, a Baldoni también se le retiró un premio de una organización de mujeres. La imagen pública de Baldoni se ha entrelazado con el feminismo: la actriz y cineasta presentó una charla TED y un podcast sobre la redefinición de la masculinidad.