Ed Sheeran confirma concierto en Chile con FINNEAS como invitado: Fecha, lugar y venta de entradas

Ed Sheeran regresará a Chile en noviembre de 2026 con su Loop Tour, la gira con la que inicia una nueva etapa discográfica tras el lanzamiento de Play (2025).

El concierto en Santiago contará, además, con FINNEAS como artista invitado, sumando al país al tramo latinoamericano del recorrido.

Fue el propio Sheeran quien se refirió este martes a las nuevas fechas para la región en una publicación de Instagram en la que adjuntó una serie de imágenes de lo que ha sido su rutina durante el último tiempo.

“Más fechas en América Latina. Estoy muy emocionado por eso. México, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Detalles en mi sitio web, entradas, etc. Pero estoy muy emocionado de volver y tocar para ustedes allá, algunos de mis países y ciudades favoritas para hacer conciertos. Ha pasado demasiado tiempo”, escribió el músico en el pie de foto.

En el mismo post, Sheeran también señaló que retomará el Loop Tour “en una semana y un poco más”, luego de un período en el que, según contó, tuvo herpes zóster durante el último mes y actualmente se encuentra en recuperación.

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Play y el Loop Tour

El Loop Tour debe su nombre a uno de los elementos más reconocibles de las presentaciones en vivo de Sheeran: el uso del pedal de loop.

Con dicha herramienta, construye capas de voz, guitarra y percusión en tiempo real; formato que ha trasladado tanto a recintos medianos como a estadios.

La nueva gira, en tanto, contempla presentaciones en Norteamérica, Australia y Latinoamérica; y está vinculada a Play, el octavo álbum de estudio de Ed.

Este fue publicado el 12 de septiembre de 2025 y cuenta con referencias a distintas tradiciones sonoras, con especial presencia de influencias musicales de India y Persia.

Incluye canciones como Azizam, Sapphire, Old Phone, A Little More y Camera, y marca el inicio de una nueva serie conceptual en su carrera, tras discos como + (2011), x (2014), ÷ (2017), = (2021), – (2023) y Autumn Variations (2023).

Fecha, venta de entradas y recinto

Ed Sheeran se presentará en Santiago de Chile el sábado 21 de noviembre de 2026, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander comenzará el lunes 4 de mayo a las 11:00 horas.

La venta general iniciará el miércoles 6 de mayo a las 11:01 horas, a través de Ticketmaster.