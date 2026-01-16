Dënver abrirá el concierto de The Cardigans en Chile este 10 de febrero

La mítica banda The Cardigans regresa a Chile tras siete años con un show en Santiago y Dënver como show apertura.

La banda chilena Dënver será la encargada de abrir el concierto de The Cardigans en su próximo regreso a Chile.

El show está programado para el martes 10 de febrero en el Teatro Caupolicán, y las últimas entradas se encuentran disponibles a través de Puntoticket.

A menos de un mes de la presentación, la producción confirmó que el dúo nacional dará inicio a una de las fechas más esperadas por el público local, marcando un cruce generacional entre la escena indie chilena y una de las bandas más influyentes del pop alternativo europeo.

El regreso de Dënver a los escenarios

Integrado por Mariana Montenegro y Milton Mahan, Dënver retomó su actividad artística tras un periodo de pausa creativa, iniciando una nueva etapa caracterizada por un sonido más reflexivo y una mirada introspectiva.

Durante 2025, el grupo concretó su retorno con el lanzamiento de Bien Tu Mal, al que se sumó el sencillo A Pedacitos, trabajos que marcaron el inicio de una serie de estrenos recientes.

Este proceso también se ha reflejado en su regreso a los escenarios, con presentaciones en festivales y salas, consolidando una nueva fase en la trayectoria del dúo. Su participación como acto de apertura responde, según la organización, a una afinidad artística con el público que asistirá al concierto de The Cardigans.

En relación con esta invitación, Mariana Montenegro señaló: “Nos emociona mucho abrir a una banda como The Cardigans. La conocimos en los noventas, seguro a través de MTV; fue uno de los primeros sonidos a la vez alternativos y pop que escuchamos”.

El retorno de The Cardigans a Chile

The Cardigans volverán a presentarse en el país luego de siete años, tras sus visitas en 2015 y 2019.

La banda sueca, liderada por Nina Persson, cuenta con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que incluye canciones como Lovefool, My Favourite Game, Erase/Rewind, Carnival y For What It’s Worth, temas que se mantienen vigentes dentro de la cultura pop internacional.

El concierto del 10 de febrero en el Teatro Caupolicán reunirá a ambas propuestas en una misma jornada, combinando el pop alternativo chileno con los clásicos de una banda clave de los años noventa.