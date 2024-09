¿Los famosos estuvieron a favor de Harris o Trump? Así reaccionó Hollywood frente al debate presidencial de Estados Unidos

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris no solo tuvo eco en el mundo político, sino también entre las celebridades.

Reconocidas figuras, tanto de Hollywood como de la industria musical, compartieron sus reacciones la noche del martes los intercambios entre el exmandatario y la actual vicepresidenta de Estados Unidos, ambos candidatos en las elecciones que tendrán lugar en noviembre.

El nombre más reconocido fue Taylor Swift. En cuanto la transmisión de ABC News finalizó, la cantante y compositora de 34 años hizo pública su decisión de votar por la campaña demócrata.

“Daré mi voto a Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voy a votar por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda (…). Pienso que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, escribió a través de su Instagram.

Dentro del mismo texto, manifestó sentirse “muy motivada e impresionada” ante el hecho de que haya elegido como compañero de fórmula a Tim Walz, quien “lleva décadas defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer a su propio cuerpo”.

Finalizó firmando con su nombre y el seudónimo Childless Cat Lady (Señora de los gatos sin hijos), además de seleccionar como imagen tras el comunicado un retrato de ella sosteniendo a su mascota Benjamin (que fue parte de su sesión de fotos como Persona del Año para Time en 2023). ¿Por qué? Fue un guiño directo a la expresión utilizada por el aspirante a vicepresidente de la campaña republicana, J.D. Vance.

En una entrevista de 2021 con Fox News, se quejó de que Estados Unidos estaba siendo gobernado por demócratas, oligarcas corporativos y “un puñado de señoras de los gatos sin hijos que se sienten desgraciadas de sus propias vidas y de las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer que el resto del país también se sienta desgraciado”.

Sin embargo, Swift no fue la única que referencia a los dichos de Vance. También lo hizo Audrey Plaza (Parks and Recreation, The White Lotus, Dirty Grandpa), quien simplemente publicó una fotografía de ella junto al fallecido gatito influencer conocido como Grumpy Cat.

Mark Ruffalo, el hombre tras el icónico Hulk de las últimas adaptaciones cinematográficas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) también dio a conocer su opinión a través de X.

“Siendo honesto, estaba ansioso por este debate, pero lo que está claro es que Kamala no solo tiene una visión para el futuro y para levantar a Estados Unidos, sino que es mucho más ecuánime y mucho más inteligente que Trump. Lo aplastó”, escribió el actor.

