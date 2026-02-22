Cultura festival de viña

De su recordada imitación a Piñera hasta su complejo paso en el Estallido: Revive las presentaciones previas de Stefan Kramer en el Festival de Viña

Por CNN Chile

22.02.2026 / 18:40

Este 2026 el destacado humorista Stefan Kramer volverá a subirse al escenario de la Quinta para enfrentar al público. El humosrista conoce como la palma de su mano lo que significa estar en Viña del Mar.

Este domingo 22 de febrero comienza una nueva edición del Festival de Viña del Mar, el evento musical más importante del continente.

Una de las secciones más importantes de la fiesta musical viñamarina es la presencia del humor. Uno de los momentos más esperados y donde el famoso “monstruo” del festival, más se ha expresado.

Tuvo 3 pasos exitosos por dicho escenario -algunos mejores que otros-, llevándose el cariño del público y todos los premios.

Su primer paso fue en 2008, cuando hizo una icónica imitación a Sebastián Piñera y al medallista olímpico, Nicolás Massú.

Después, tuvo un gran paso, pero no exento de polémicas en 2020, en pleno estallido social, cuando el humor político de Kramer encendió las pasiones de la Quinta.

