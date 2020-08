Lionsgate anunció este jueves que está preparando una nueva película de Dirty Dancing y contará con la presencia de Jennifer Grey, la protagonista del elenco original del clásico de 1987 junto a Patrick Swayze.

Jonathan Levine, director de 50/50 (2011) y Long Shot (2019), tomará las riendas de esta cinta, según confirmó el consejero delegado de Lionsgate, Jon Feltheimer.

El portal Deadline ya había adelantado a mediados de julio que Grey sería la protagonista y productora ejecutiva en este nuevo proyecto.

La cinta original, que giraba en torno al apasionado romance entre una joven (Grey) y su profesor de baile (Swayze), arrasó en los cines con 213 millones de dólares de recaudación a partir de 6 millones de presupuesto, según los datos de la web Box Office Mojo.

Dirty Dancing fue la tercera película más vista en 1987 en todo el mundo sólo por detrás de Fatal Attraction y Beverly Hills Cop II. Además, se llevó el Óscar a la mejor canción original por la todavía muy popular (I’ve Had) The Time of My Life.

“Es una película que habla sobre el aborto, la discriminación y marginación, tanto de género como de clases, y todo disfrazado en una suerte de fantasía juvenil”, señala el crítico de cine, Óscar Salas.

En la misma línea, Cristian Briones sostiene que el film “es una lectura de cómo una mujer se enfrenta a una sociedad conservadora sobre la liberación femenina, los derechos reproductivos”.

Cabe destacar que en 2004 se realizó una secuela titulada Dirty Dancing: Havana Nights, ambientada en Cuba, que no se llevó los elogios de la crítica a diferencia de su antecesora.