“Los odio a todos”: Celebridades de Hollywood reaccionan con indignación ante la victoria electoral de Donald Trump

Estrellas como Billie Eilish, Ariana Grande, Cardi B y Selena Gomez expresaron públicamente su frustración ante el triunfo de electoral del republicano Donald Trump en las últimas elecciones de Estados Unidos. La ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis, incluso llamó a "luchar en contra de la tiranía".

La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha provocado una ola de furia entre destacados nombres de Hollywood, quienes han manifestado profunda decepción ante el resultado de las elecciones de Estados Unidos 2024.

En ellas, el candidato republicano venció a Kamala Harris, la aspirante demócrata respaldada por la actual administración de Joe Biden y actual vicepresidenta de la nación.

Entre las voces más críticas en redes sociales se encuentran Cardi B, Ariana Grande, Billie Eilish y Selena Gomez quienes utilizaron sus redes sociales para expresar su frustración.

Cardi B, que había aparecido en eventos en apoyo a Harris, compartió un video en Instagram donde expresó su molestia con un mensaje directo y contundente: “Los odio a todos”.

Más adelante, sin embargo, se rectificó publicando un comunicado en su cuenta de X, en el cual señaló que “no hay necesidad de ser desagradable, pues ya escogieron a su ganador”.

Asimismo, extendió sus felicitaciones públicas a Harris por la carrera que llevó a cabo. “Fue tremendamente inspiradora la forma en la que luchó y cambió tantas formas de pensar, incluyendo la mía”, expresó.

Selena Gomez, en tanto, tras el resultado electoral, compartió una cita de Audre Lorde en sus historias de Instagram, que lee No soy libre mientras otra mujer sea prisionera; aún cuando sus cadenas sean distintas a las mías.

Y junto a la imagen recitando la frase, escribió: “Hoy me pesa el corazón”.

Ariana Grande, por su parte, compartió un mensaje de apoyo a quienes se sienten afectados por el resultado, describiéndolo como una “pesadez inconmensurable”.

La ganadora del Óscar Jamie Lee Curtis, compartió su inquietud sobre el futuro de los derechos civiles.

A través de una extendida publicación en Instagram, Curtis llamó a sus seguidores a “luchar contra la tiranía” en defensa de las mujeres, las minorías y los jóvenes.

“Ya tenemos los resultados. Muchos lo celebrarán, incluso se regodearán en su victoria. Muchos estarán atónitos y tristes con los terribles sentimientos de la derrota. Ese es el mismo resultado, gane quien gane, porque así es Estados Unidos y la democracia. Siempre ha sido así”, comenzó escribiendo la hija de las estrellas del cine dorado de Hollywood, Tony Curtis (Some Like It Hot, coprotagonizada junto a Marilyn Monroe; 1957) y Janet leigh (Psycho, dirigida por Alfred Hitchcock; 1960).

“Entonces, ¿qué significa? Significa un regreso seguro a una época más restrictiva, algunos temen que draconiana. Muchos temen que se les impidan y nieguen sus derechos. Muchos, grupos minoritarios y jóvenes tendrán miedo. Los homosexuales y transexuales tendrán más miedo. Sabemos que muchas mujeres tendrán ahora dificultades para obtener la atención sanitaria reproductiva que necesitan y merecen. A todas esas personas: habrá quien les ayude. Yo incluida”, añadió.

Y para concluir, explicó: “Lo que realmente significa es que nos despertemos y luchemos. Luchar por las mujeres y nuestros hijos y su futuro y luchar contra la tiranía, un día a la vez. Una lucha cada vez. Una protesta cada vez. Eso es lo que significa ser estadounidense (…) Sé amable con la gente hoy. Sé amable contigo mismo hoy”.

Christina Applegate, por su parte, descargó sin filtros su frustración por el resultado a través de X en un comienzo.

“Por favor, dejen de seguirme si votaron en contra de los derechos de las mujeres. De los derechos de las personas en situación de discapacidad. Sí, eso. Dejen de seguirme, porque lo que hicieron es irreal. No quiero seguidores así. Así que eso. Listo. Y también, después de esto, voy a cerrar esta cuenta que he tenido para comunicarme con los fans durante tantos años”, redactó.

Alrededor de seis horas más tardes, rectificó su posición al respecto y reconoció que se había dejado llevar por el calor del momento en la primera publicación.

“Pido disculpas. Todavía estoy tambaleándome y sollozando. Pero ya no estoy enojada. Solo voy a volver a mi burbuja y darme una maratón de realities, así que paz a todos. Les sugiero que hagan lo mismo. Muy relajante”.

Billie Eilish, por su parte, calificó el resultado electoral como “una guerra contra las mujeres” en sus historias de Instagram; mientras que Ariana Grande también sobre un fondo negro, expresó en la misma red social: “Le doy la mano a cada persona que siente el peso inconmensurable de este resultado hoy”.