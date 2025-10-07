Cultura accidente

Cantante de Zun Da Da: Qué sabemos del accidente que mantiene a Zion internado en condición “reservada”

Por CNN Chile

07.10.2025 / 18:34

{alt}

La tarde de este martes se dio a conocer que el destacado músico Zion sufrió un accidente que lo mantiene internado en un recinto hospitalario.

Según medios de Puerto Rico, el músico, parte del dúo Zion & Lennox, sufrió un accidente de fourtrack.

Dicho hecho llevó a que debiese ser ingresado al Centro Médico de Río Piedras.

A través de sus redes oficiales, se confirmó la situación del cantante de Zun Da Da: “Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, se indicó.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Zion baby (@zion)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Diputados oficialistas presentan acusación constitucional contra juez Ulloa: "La Justicia merece una limpieza"
Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, queda en libertad condicional tras cumplir 9 años de cárcel
CDE demanda a San Bernardo por presunto mal uso de fondos durante gestión de Nora Cuevas: Alcalde se querella por fraude al Fisco
Cantante de Zun Da Da: Qué sabemos del accidente que mantiene a Zion internado en condición "reservada"
Proyecto SINAPROC: Gobierno impulsa la creación del “911 chileno” para emergencias y seguridad ciudadana
31 Minutos y el fenómeno Tiny Desk: Cómo una broma entre periodistas convirtió a un escritorio en un escenario global