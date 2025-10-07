Cantante de Zun Da Da: Qué sabemos del accidente que mantiene a Zion internado en condición “reservada”

La tarde de este martes se dio a conocer que el destacado músico Zion sufrió un accidente que lo mantiene internado en un recinto hospitalario.

Según medios de Puerto Rico, el músico, parte del dúo Zion & Lennox, sufrió un accidente de fourtrack.

Dicho hecho llevó a que debiese ser ingresado al Centro Médico de Río Piedras.

A través de sus redes oficiales, se confirmó la situación del cantante de Zun Da Da: “Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, se indicó.