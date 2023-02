El cantante colombiano Camilo será el encargado de abrir la última noche del Festival de Viña 2023 y horas antes de su show, habló sobre como se sentía ante su próxima presentación.

“Estoy asustado, son momentos de la carrera, donde uno tiene en la cabeza un reloj de arena que va contando el tiempo”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El artista sostuvo que esta instancia era “algo sagrado” para él. “No es un concierto ni una presentación, es importante para mí y para la gente que me sigue”, aseguró.

Camilo también indicó que el factor más importante en este contexto es “la cantidad de tiempo que ha pasado, donde ha estado pendiente esa celebración con Chile, que han estado a la espera de un abrazo. Hoy es el día en que por fin se convierte en abrazo esa espera“.

El intérprete también se refirió a los concejos que ha recibido de su suegro Ricardo Montaner, para afrontar instancias como estas.

“Desde hace mucho tiempo yo le preguntaba que qué se sentía estar en el escenario de Viña del Mar. Desde antes de la posibilidad de que fuera una realidad en mi vida, el estar siendo parte de los artistas que tienen la dicha de pisar ese escenario”.

“Yo estaba de chiquito ni siquiera soñando con estar ahí, no pensaba que fuera una posibilidad en mi vida“, explicó el artista.

Camilo y los Ovnis

En medio de la conferencia y mientras respondía sobre su gran espiritualidad, Camilo recibió una peculiar pregunta: ¿Crees en los OVNIS?

El artista quedó en shock y no pudo aguantar las risas ante el cuestionamiento. “¡Guau, parce! Esa sí no la vi venir ¡Guau, lo que preguntaste! ¡Qué increíble!”, expresó.

“Me da curiosidad porque no sé qué responder. Mi manager me decía ‘lo que te pregunten, tú sabes responder’. Ahora me doy cuenta de que no”, agregó.

Última noche de Viña 2023

Cabe destacar que el colombiano llega con un show cargado de grandes éxitos como Vida de rico, Favorito, No te vayas o Índigo para abrir la noche.

Le seguirá la presentación de la comediante argentina Laila Roth, quien es una de las humoristas más conocidas del país trasandino.

Por último, Nicki Nicole cerrará la jornada, en su primera presentación en la Quinta Vergara.