Dos platos típicos son elegidos entre los cinco mejores del mundo con aceitunas

Chile ha vuelto a deslumbrar en el ranking del “Atlas del Sabor”, conocido mundialmente como Taste Atlas.

Este año, el país ha logrado conquistar la presea de oro, que resalta de manera significativa la calidad y el atractivo de su cocina típica nacional.

El ranking internacional, elaborado por la reconocida página web que se dedica a clasificar los mejores platos del mundo, ha destacado al pastel de choclo y a la empanada chilena como los mejores platos que incluyen aceitunas a nivel global.

En esta edición, el pastel de choclo se alzó con el primer lugar, consolidándose como el plato insignia de la gastronomía chilena.

Por otro lado, la empanada, otro ícono de la cocina chilena, obtuvo un merecido quinto lugar.

Learn about the best dishes with olives: https://t.co/xlcNTrrsCS pic.twitter.com/AALGAuDABh

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 21, 2024