Singapore Airlines afirma que se produjeron “turbulencias extremas” que provocaron el accidente

(CNN) — El sitio de seguimiento de aviación FlightRadar24 dice, basándose en sus datos, que las turbulencias en el vuelo SQ321 de Singapore Airlines se produjeron sobre Myanmar aproximadamente a las 7:49 am UTC (3:49 am ET).

Esto concuerda con una declaración de la aerolínea que afirma que el avión “encontró turbulencias extremas repentinas sobre la cuenca del Irrawaddy [un río en Myanmar] a 37.000 pies, aproximadamente 10 horas después de la salida”.

FlightRadar24 dijo en una publicación de blog que, según sus datos, en ese momento, “el vuelo encontró un cambio rápido en la velocidad vertical, consistente con un evento de turbulencia repentina”.

Los datos muestran que el vuelo cambió de rumbo unos 14 minutos después. La aerolínea dice que “el piloto declaró una emergencia médica y desvió el avión a Bangkok”.

Los datos de FlightRadar24 muestran que el vuelo, que navegaba a 37.000 pies, descendió repentinamente y luego ascendió rápidamente unos cientos de pies antes de descender y ascender nuevamente y finalmente regresar a su altitud de crucero. Según los datos, toda la interrupción duró unos 90 segundos, pero provocó decenas de heridos, incluida una muerte.

La mayoría de las lesiones sufridas a bordo del avión de Singapore Airlines que sufrió graves turbulencias fueron cortes y contusiones, dijo el martes el director general del aeropuerto internacional Suvarnabhumi de Bangkok.

La mayoría de los pasajeros llevaban puestos los cinturones de seguridad, dijo Kittipong Kittikachorn. “El incidente ocurrió cuando los pasajeros estaban desayunando”.

Los pasajeros heridos fueron enviados al Hospital Samitivej Srinakarin, dijo Kittikachorn, añadiendo que casi 200 viajeros están esperando para tomar el vuelo a sus destinos. El hospital está a unos 20 minutos en coche desde el aeropuerto.

Anteriormente, Singapore Airlines dijo que 30 personas habían resultado heridas en la interrupción del vuelo y estaban siendo tratadas en hospitales mientras que otros pasajeros recibían atención ambulatoria en el aeropuerto.

La embajada británica en Tailandia dijo en una publicación en X el martes que enviará funcionarios consulares a Bangkok para apoyar a los ciudadanos británicos afectados por el vuelo de Singapore Airlines.

