Sabrina Carpenter y Jenna Ortega intentan asesinarse y terminan besándose en el videoclip de “Taste”

El video tras el último single de Carpenter tiene como invitada especial a la estrella de "Wednesday" y cuenta con una sangrienta trama que las retrata a ambas enfrentándose por el amor de un hombre. Sin embargo, la disputa culmina en una alianza inesperada.

Sabrina Carpenter acaba de lanzar un nuevo disco de estudio.

El álbum, que lleva por título Short n’ Sweet, fue precedido por dos exitosos sencillos, Espresso y Please Please Please. Hoy, se cohesionan en un track-list de 12 canciones en total.

Mientras que la primera canción ya fue declarada por la crítica como un “himno” del verano occidental y acumula más de un billón de reproducciones en Spotify, la segunda contempló el primer número uno de la artista en el Billboard Hot 100.

Taste, el tercer hit elegido por la exchica Disney para promocionar esta nueva etapa La expectativas -y con justa razón- ahora están posadas en, el tercer hit elegido por la exchica Disney para promocionar esta nueva etapa musical

El estreno del video del nuevo single, llegó a YouTube horas después del lanzamiento oficial del álbum y ya acumula millones de reproducciones. Bajo la dirección de Dave Meyers y con la actriz Jenna Ortega como coprotagonista, la producción audiovisual halló inspiración en icónicas películas de Hollywood.

En la trama, tanto Carpenter como Ortega se enfrentan en una disputa asesina a causa de un hombre, con escenas que incluyen a la cantante siendo empalada por una valla, quemada y mutilada por la estrella de Wednesday.

Esta última, en tanto, sufre un navajazo en el ojo y fracturas tras un ataque de vudú.

La pelea, que tiene toques de Kill Bill (2003), culmina cuando Ortega mata accidentalmente al novio, lo que lleva a un giro inesperado: ambas se besan y deciden aliarse en lugar de seguir enfrentadas.

El video concluye con ambas protagonistas en el funeral del novio, donde se burlan de él mientras beben batidos vestidas con atuendos funerarios similares a los del filme Death Becomes Her (1992)

Mira el videoclip de Taste, con Sabrina Carpenter y Jenna Ortega juntas